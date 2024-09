Mit Video: Das ist die neue Strecke in Cozar (Spanien

Der MXGP of Castilla la Mancha wird auf dem brandneuen Hartbodenkurs auf dem Hochplateau in Cozar in Zentralspanien ausgetragen. Der Ort befindet sich auf einer Höhe von 870 Metern über dem Meeresspiegel.

Das WM-Finale 2024 findet auf einem brandneuen Kurs statt. Cozar befindet sich in Zentralspanien ca. 270 km südlich von Madrid in der Region Kastilien-La Mancha. Der flache Hartbodenkurs ist 1800 Meter lang. Die Startgerade führt direkt an der Boxengasse vorbei und mündet in eine 90-Grad-Linkskurve. Der extra für diesen Grand Prix angelegte Retortenkurs bietet Rhythmuspassagen, Wellensektionen und Tables. Für die Zuschauer wurde beim MXGP of Castilla la Mancha eine Tribüne erreichtet.

Das Gelände der Strecke befindet sich auf einem Hochplateau in einer Höhe von immerhin 870 Metern über dem Meeresspiegel. Das wird Mensch und Maschine in Spanien zusätzlich fordern. Für die Motocross-WM ist es in diesem Jahr nach den Rennen in Arroyomolinos und Lugo bereits der dritte Grand Prix in Spanien. Für WM-Leader Jorge Prado wird es also ein weiteres Heimrennen sein und entsprechend euphorisch werden die spanischen Fans ihren 'local hero' anfeuern.

Die Wetteraussichten sind bei Sonnenschein, leichter Bewölkung und Temperaturen oberhalb von 20 Grad perfekt.

WM-Leader Jorge Prado wird in Spanien der Gejagte sein. Falls er gewinnt, wäre das für ihn der 4. WM-Titel seiner Karriere. Tim Gajser (Honda) ist der Jäger. Sollte er den Titel gewinnen, so wäre das sein 6. WM-Titelerfolg. Beide Fahrer trennen nur 7 Punkte. Falls Gajser jedes der drei Rennen gewinnt und Prado zweiter wird, wäre Punktgleichstand erreicht. In diesem Falle wäre Prado Weltmeister, weil er die meisten Grand-Prix-Siege in der Saison hatte.

Der frühere britische Grand-Prix-Pilot und heutige MXGP-TV-Moderator Paul Malin präsentiert die neue Strecke in seinem neuesten Video: