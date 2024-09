Vorschau: WM und EMX Showdown in Cozar (Spanien)

Beim MXGP of Castilla la Mancha wird es strahlende Sieger und bitter enttäuschte Verlierer geben. Die Anspannung vor dem Saisonfinale ist enorm und für MXGP-WM-Leader Jorge Prado (GASGAS) ist zugleich ein Heimrennen.

Die gesamte WM-Saison 2024, die am10. März in Argentinien begann und in diesem Jahr über 20 Grands Prix auf 3 Kontinenten ausgetragen wurde, wird auf ein einziges Rennwochenende in Spanien eingedampft. Beim MXGP of Castilla la Mancha auf dem neuen Kurs un Cozar wird es in beiden Klassen und in den Europameisterschaftsklassen strahlende Champions und enttäuschte Verlierer geben. Besonders groß wird das Drama in der MXGP sein, wo WM-Leader Jorge Prado (GASGAS) und Tim Gajser (Honda) nur 7 Punkte trennen. Falls Gajser alle drei Rennen gewinnt, würden Prado drei zweite Plätze genügen, um bei Punktgleichheit trotzdem Weltmeister zu werden. Grund sind seine 10 Grand Prix Siege in diesem Jahr. Aber Taktieren wird für beide WM-Protagonisten nicht das Mittel der Wahl sein. Die Nerven liegen blank, besonders bei Prado, denn für ihn wird es zugleich der dritte Heim-Grand-Prix der Saison und bekanntlich ist das für einen Fahrer besonders fordernd. Außerdem wird das Rennen seine Abschiedsvorstellung in Europa, denn er wird danach seine Karriere in den USA fortsetzen.

Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings hat zwar mit 48 Punkten Rückstand lediglich theoretische Titelchancen, alle anderen Piloten sind aus dem Kampf um den Titel ausgeschieden.

Das Wetter wird bei der Titelentscheidung zum Glück keine Rolle spielen. In Spanien sind Tageshöchsttemperaturen von 22 und am Sonntag von 26 Grad bei Sonnenschein und leichter Bewölkung vorhergesagt.

WM-Stand nach 19 von 20 Events:



1. Jorge Prado (E), GASGAS, 943 Punkte

2. Tim Gajser (SLO), Honda, 936 (-7)

3. Jeffrey Herlings (KTM), 895, (-48)

4. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 643, (-300)

5. Romain Febvre (F), Kawasaki, 611, (-332)

6. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 574 (-369)

7. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 550, (-393)

8. Kevin Horgmo (N), Honda, 428, (-515)

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 359, (-584)

10. Brian Bogers (NL), Fantic, 319, (-624)

In der MX2-WM geht es nicht ganz so knapp zu wie in der MXGP. Der niederländische Husqvarna-Werksfahrer Kay de Wolf bringt einen Vorsprung von 36 Punkten mit nach Spanien. Er müsste also schon ausfallen, um den Titel auf der Zielgeraden noch zu verlieren. Aber de Wolf ist in dieser Saison oft gestürzt und hatte häufig großes Glück. Somit steht auch er vor seinem möglichen Titelgewinn stark unter Druck.

Im Gegensatz dazu kann der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder ganz entspannt ins Rennen gehen: Auf Platz 3 mit 104 Punkten Rückstand zur Spitze und 68 Punkten Rückstand zu Lucas Coenen (Husqvarna) auf WM-Rang 2 kann er sich in Spanien weder verbessern noch verschlechtern. Liam Everts (KTM) auf Platz 4 könnte ihn mit 62 Punkten Rückstand nicht mehr von Platz 3 verdrängen, aber 'Liamski' steht nach seinem in China zugezogenen Halswirbelbruch in Spanien nicht am Start. Kurz gesagt: Längenfelder steht als WM-Dritter der Saison 2024 bereits fest.

MX2 WM Stand nach 19 von 20 Events:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 915 Punkte

2. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 879, (-36)

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 811, (-104)

4. Liam Everts (B), KTM, 749, (-166)

5. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 658, (-257)

6. Andrea Adamo (I), KTM, 632 (-283)

7. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 555 (-360)

8. Sacha Coenen (B), KTM, 456, (-459)

9. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 395, (-520)

10. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 359, (-556)

Ebenfalls spannend geht es in beiden Europameisterschaftsklassen zu: Mathys Valin führt nach 10 von 11 Events die EMX250 mit einem Vorsprung von 21 Punkten an. Extrem knapp geht es in der EMX125 zu, wo Gyan Doensen (KTM) mit einem knappen Vorsprung von nur 6 Punkten vor dem Ungarn Noel Zanocz (Fantic) nach Spanien reist. Während die Titelentscheidung in der EMX250 schon am Samstag fallen könnte, wird die Entscheidung in der EMX125 voraussichtlich erst am Sonntag-Vormittag fallen.

EMX250 nach Lauf 10 von 11:



1. Mathys Valin (F), Kawasaki, 420

2. Valerio Lata (I), GASGAS, 399, (-21)

3. Cas Valk (NL), KTM, 389, (-31)

…

6. Nico Greutmann (CH), Husqvarna, 191, (-229)

7. Maximilian Werner (D), Honda, 176, (-244)

EMX125 nach Lauf 10 von 11:



1. Gyan Doensen (NL), KTM, 348

2. Noel Zanocz (H), Fantic, 342, (-6)

3. Simone Mancini (I), Fantic 316, (-32)

So können die Rennen in Cozar verfolgt werden *):



Livetiming (kostenlos)

Livestream MXGP-TV.com

Samstag, 28. September 2024



12:00 – Studio Show mit Paul Malin

14:55 – EMX125 Lauf 1

15:40 – EMX250 Lauf 1

16:25 - MX2 Qualifikationsrennen

17:15 - MXGP Qualifikationsrennen

Sonntag, 29. September 2024



09:40 – EMX125 Lauf 2

11:25 – EMX250 Lauf 2



13:00 - MX2 Lauf 1

14:00 - MXGP Lauf 1

16:00 - MX2 Lauf 2

17:00 - MXGP Lauf 2



20:00 – FIM Awards

*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr