Alessandro Lupino (Ducati): Der Grund seines Ausfalls

Ducati-Testfahrer Alessandro Lupino nahm mit der Ducati Desmo450MX am Saisonfinale der Motocross-WM im spanischen Cozar teil und absolvierte damit einen weiteren Test für den WM-Einstieg im kommenden Jahr.

Ducati-Testfahrer Alessandro Lupino nahm am vergangenen Wochenende mit der Desmo450 MX am Saisonfinale der Motocross-WM im spanischen Cozar teil. Für den Italiener war dieses Rennen zugleich sein erster WM-Einsatz in diesem Jahr. Lupino konzentrierte sich in dieser Saison auf die Teilnahme an den italienischen Motocross-Meisterschaften, die er vor dem Finale in Arco di Trentino anführt. Für den Hersteller Ducati war dies bereits das zweite WM-Rennen nach Cairolis Einsatz in Arnheim Ende August.

Im Qualifikationsrennen von Cozar belegte Lupino den vierzehnten Platz. Im ersten Wertungslauf am Sonntag rangierte er lange auf dem achten Platz, bevor er am Ende auf Platz 12 durchgereicht wurde.

Im zweiten Lauf startete er im Bereich von Platz 15 und fuhr bis zur 12. Runde auf den12. Rang nach vorne. Wegen eines Steins, der seinen Wasserkühler beschädigte, musste er das Rennen aufgeben. Für Ducati bestand das Hauptziel des Einsatzes darin, für die Ingenieure von Borgo Panigale wichtige Daten zu sammeln.

Im kommenden Jahr plant Ducati den Produktionsstart der der Desmo450. Mit Jeremy Seewer und einem weiteren Fahrer will Ducati in die MXGP einsteigen.

Das Ducati-Rennprogramm für dieses Jahr endet übrigens am 12. und 13. Oktober Arco di Trento beim Saisonfinale der der italienischen Prestige-MX1-Meisterschaften.