Jeffrey Herlings (KTM): «GP-Sieg wurde mir gestohlen»

Nach einer umstrittenen Jury-Entscheidung wurde Red Bull KTM Werksfahrer im ersten Lauf von Cozar um 3 Plätze strafversetzt. Ohne die Penalty hätte der Niederländer den Grand Prix gewonnen. Herlings fühlt sich betrogen.

Auf dem steinigen Retortenkurs von Cozar konnte man sehr schnell Fehler begehen. Im ersten Lauf kam Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings in der ersten Runde von der Strecke ab, fuhr neben der Strecke weiter und bog etwa in dem Bereich des Feldes wieder ein, an dem er es verlassen hatte. Soweit das im Getümmel der ersten Runde überhaupt zu beurteilen ist, ergab das keinen erkennbaren Vorteil.

Herlings kam im ersten Lauf auf Rang 3 hinter Jorge Prado und Tim Gajser (Honda) ins Ziel, wurde aber von der Rennleitung wegen Abkürzens der Strecke um 3 Plätze strafversetzt, also auf Platz 6.

«Ich habe das Gefühl, dass mir dieser GP gestohlen wurde», erklärte Herlings nach seinem Sieg im zweiten Lauf. Mit einem 3-1-Ergebnis wäre er in Cozar Grand-Prix-Sieger geworden. «Dieser Ausflug abseits der Strecke hat mir keinen Vorteil gebracht», erklärte 'The Bullet'. «Ich habe einfach nur versucht, an der sichersten Stelle zurück auf die Strecke zu kommen. Das war allerdings nicht einfach, da ich über Elektrokabel, Wasserleitungen und Steine fahren musste, die sich direkt neben der Strecke befanden.»

Mit Blick auf die umstrittene Entscheidung erklärte er: «Konzentrieren Sie sich lieber auf die Sicherheit, würde ich sagen. Ich verstehe jeden Tag besser, warum viele Top-Fahrer lieber in Amerika fahren.» Damit spielte Herlings auf Weltmeister Jorge Prado an, der in die USA wechseln wird. Auch die Coenen-Brüder wollen nach einem weiteren WM-Jahr in die USA wechseln.

Ergebnis MXGP Cozar:



1. Jorge Prado (E), GASGAS, 1-4

2. Tim Gajser (SLO), Honda, 2-3

3. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 6-1

4. Romain Febvre (F), Kawasaki, 4-2

5. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 3-5

6. Valentin Guillod (CH), Honda, 8-6

7. Alberto Forato (I), Honda, 5-12

8. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 11-7

9. Maxime Renaux (F), Yamaha, 9-9

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 10-10

MXGP WM Endstand



1. Jorge Prado (E), GASGAS, 996 Punkte

2. Tim Gajser (SLO), Honda, 986 (-10)

3. Jeffrey Herlings (KTM), 944, (-52)

4. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 686, (-310)

5. Romain Febvre (F), Kawasaki, 651, (-345)

6. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 601 (-395)

7. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 550, (-446)

8. Kevin Horgmo (N), Honda, 428, (-568)

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 388, (-608)

10. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 340, (-656)