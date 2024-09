Zickenalarm in Belgien: MXoN-Teilnahme abgesagt

Nach den Ausfällen von Liam Everts und Sacha Coenen (beide KTM) wird Team Belgien nicht am diesjährigen Motocross der Nationen in Matterley Basin teilnehmen, weil Lucas Coenen nicht bereit ist, in der MX2 zu starten.

Nach dem Ausfall von Liam Everts (Halswirbelbruch) wurde Yamaha-Werksfahrer Jago Geerts nachnominiert. Doch auch Monate nach seiner Verletzung agiert der Yamaha-Werksfahrer weit außerhalb seiner normalen Form. Die Besetzung mit den beiden Coenen-Brüdern und Geerts war also schon eine Notlösung für die Belgier.

In Spanien stellte sich nun heraus, dass auch Red Bull KTM Werksfahrer Sacha Coenen in der kommenden Woche nicht fit sein kann. In Cozar sollte er ursprünglich starten, aber nach dem ersten freien Training musste das Team die Reißleine ziehen. Eine Teilnahme von Sacha am MXoN in der kommenden Woche war außer Reichweite.

Damit kam MXGP-Starter Brent van Doninck (Honda) ins Gespräch. Diese Option musste verworfen werden, weil sich Lucas Coenen nicht bewegen wollte. «Mit großem Bedauern geben wir den Rückzug des Teams Belgien vom diesjährigen MXoN bekannt», heißt es in der Erklärung. «Leider sieht Teammanager Joël Roelants aufgrund einer Reihe von Problemen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, keine andere Option. Während Jago Geerts und Brent van Doninck bereit waren, ist keiner von ihnen in diesem Jahr ein MX2-Motorrad gefahren. Die einzige Option wäre gewesen, Lucas Coenen in der MX2-Klasse starten zu lassen, zumal er das ganze Jahr über auf diesem Motorrad gefahren ist und die letzten Grands Prix dominiert hat. Aber Lucas war nicht bereit, bei dieser Veranstaltung in der MX2-Klasse zu starten, so dass wir nun leider kein Team haben.»