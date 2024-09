Coenen rudert zurück: Belgien startet doch zum MXoN

Nur wenige Stunden nach der Ankündigung, dass Team Belgien nicht zum Motocross der Nationen antreten will, ruderte das Team zurück. MX2-Vizeweltmeister Lucas Coenen ist nun doch bereit, in der MX2-Klasse zu starten.

Offenbar gab es nach der Absage von Team Belgien direkten Gegenwind und Unverständnis aus der Heimat. Am Sonntagabend veröffentliche die belgische Föderation ihr Statement, dass Team Belgien nicht zum Motocross der Nationen am kommenden Wochenende in Matterley Basin antreten wird. Als Grund wurde genannt, dass MX2-Vizeweltmeister Lucas Coenen nicht bereit sei, in der MX2-Klasse zu starten.

Das hat logischerweise zu scharfer Kritik geführt. Ausgerechnet der Vizeweltmeister und beste Belgier in der MX2-Klasse sollte nicht bereit sein, in der MX2 anzutreten? Der launische Belgier hat es sich nun zum Glück doch anders überlegt. «Wir freuen uns, Ihnen ein Update zur Teilnahme am diesjährigen Motocross of Nations (MXoN) im Matterley Basin mitteilen zu können», erklärte das belgische MXoN Team. «Lucas Coenen hat sich nun doch bereit erklärt, für Team Belgien in der MX2-Klasse zu fahren.»

Weiter heißt es: «Das ermöglicht uns, eine konkurrenzfähige Aufstellung zusammenzustellen. Wir freuen uns darauf, unser Talent und unsere Entschlossenheit auf der internationalen Bühne unter Beweis zu stellen.»

Team Belgien MXoN 2024:



Jago Geerts – MXGP

Brent van Doninck – Open

Lucas Coenen - MX2