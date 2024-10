Tim Gajser (Honda) mit versöhnlichem Saisonabschluss

Honda-Ass Tim Gajser lieferte sich im letzten Rennen beim Motocross der Nationen (MXoN) in Matterley Basin einen spannenden Kampf mit Jett Lawrence und durfte nach dem verpassten WM-Titel nochmals richtig jubeln.

Das Motocross der Nationen (MXoN) brachte am vergangenen Sonntag im südenglischen Matterley Basin viel Action, wobei sich die beiden Honda-Asse Tim Gajser (28) und Jett Lawrence (21) einen spannenden Kampf um den Laufsieg der MXGP- und Open-Fahrer lieferten.

Australien stand bereits als Gesamtsieger fest, als sich Lawrence an Gajser heranrobbte und drei Runden vor Schluss bei der Einfahrt auf die Startgerade an dem Slowenen vorbeizog. Dieser wiederum ließ nicht locker und holte sich in der vorletzten Kurve die Führung zurück, als er unter dem Getöse der Fans gegen den Aussie einen entschiedenen Blockpass vollführte – eine Berührung konnten beide Ausnahmekönner vermeiden. «Ich habe mich den ganzen Tag über gut gefühlt. Im ersten Lauf bin ich in Führung gegangen und musste dann nicht zu viel Druck machen, um das Rennen zu gewinnen», erzählte Gajser und meinte zum Finalrennen: «Ich ging in Führung, habe aber nicht mitbekommen, dass Jett plötzlich da war. Ich musste dann wieder richtig zulegen. Jett hat mich dann überholt, aber ich bin an ihm drangeblieben.»

Am Beginn der letzten Runde sah es kurz so aus, als hätte Lawrence im Gewirr der Überrundung genügend Abstand auf Gajser herausgefahren. Gajser holte dann aber vor dem letzten Hang außen auf der weiteren Linie Schwung, während Lawrence innen eine Bodenwelle erwischte und mit weniger Speed über den letzten großen Hügel kam. «Ich habe vor der letzten Auffahrt zum Bergauf-Dreifach-Sprung eine andere Linie gewählt. Dadurch habe ich Schwung gehabt und konnte das Manöver durchziehen», freute sich Gajser. Am Ende ging es nicht nur um die Vorherrschaft im Motocross – mit dem Duell MXGP gegen AMA –, sondern auch um den Sieg in der MXoN-Fahrer-Einzelwertung. Diese konnte Tim Gajser für sich entscheiden.

«Es war ein großartiger Renntag, ich bin extrem glücklich über den Verlauf des Wochenendes», stellte Gajser klar. «Ich wollte das Jahr mit einem Highlight beenden, das ist mir gelungen. Es war großartig, gegen Jett zu kämpfen und ich denke, wir haben für die Fans eine richtige Show geboten. Natürlich wollte ich das Rennen auch gewinnen – ich habe es dann vor der letzten Kurve geschafft. Ich möchte mich für all den Support an diesem Wochenende bedanken und auch beim gesamten Team. Jetzt gibt es ein wenig Pause, bevor wir uns auf 2025 vorbereiten.»

Finale 3: MXGP & Open:

1. Tim Gajser (SLO), Honda

2. Jett Lawrence (AUS), Honda

3. Eli Tomac (USA), Yamaha

4. Hunter Lawrence (AUS), Honda

5. Jeffrey Herlings (NL), KTM

6. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki

7. Alberto Forato (I), Honda

8. Aaron Plessinger (USA), KTM

9. Maxime Renaux (F), Yamaha

10. Ken Roczen (D), Suzuki

11. Enzo Lopez (BRA), Yamaha

12. Ruben Fernandez (E), Honda

13. Dylan Wright (CAN), Honda

14. Jorge Prado (E), GASGAS

15. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic

16. Jan Pancar (SLO), KTM

17. Valentin Guillod (CH), Honda

18. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha

19. Conrad Mewse (GB), KTM

20. Jago Geerts (B), Yamaha

21. Max Nagl (D), Honda

…

34. (DNF) Romain Febvre (F), Kawasaki

…

37. (DNF) Michael Kratzer (A), Honda

38. (DNF) Kevin Horgmo (N), Honda

39. (DNF) Brent van Doninck (B), Honda

Nationenwertung MXoN 2024:

1. Australien, 26

2. USA, 29

3. Niederlande, 36

4. Spanien, 45

5. Frankreich, 50

6. Deutschland, 62

7. Slowenien, 67

8. Italien, 70

9. Schweiz, 86

10. Lettland, 103

11. Dänemark, 109

12. Großbritannien, 113

13. Brasilien, 114

14. Tschechische Republik, 115

15. Kanada, 117

16. Belgien, 123

17. Norwegen, 136

18. Südafrika, 137

19. Estland, 140

20. Österreich, 155