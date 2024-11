Mattia Guadagnini trennt sich von Husqvarna

Mattia Guadagnini verabschiedet sich vom Husqvarna-Werksteam. Der Italiener haderte in der Vergangenheit mit zahlreichen Verletzungen und auch die Saison 2024 verlief nicht nach Plan.

Mattia Guadagnini hat sich vom Husqvarna-Werksteam verabschiedet, nachdem ihn in diesem Jahr immer wieder Verletzungen zurückgeworfen haben. Sein wahres Potenzial konnte der Italiener deshalb auch nicht zeigen.

«Nun, alles geht zu Ende», erklärte Guadagnini. «Wir hatten auf jeden Fall eine gute Zeit. Ich habe mein Bestes gegeben und wir haben wirklich hart gearbeitet, aber am Ende haben wir nicht sehr viel erreicht. Das tut mir leid. Nach einem guten Winter verletzte ich mich und es dauerte fast ein halbes Jahr, bis ich mich endlich wieder wohl fühlte. Leider landete ich danach erneut im Krankenhaus.»

Wie es nun für Guadagnini weitergeht, ist im Moment noch ungewiss. Während der Saison wurde er gerüchteweise mit dem Ducati-Werksteam in Verbindung gebracht, denn Ducati will im kommenden Jahr mit zwei Fahrern an den Start gehen und fix ist bislang nur Jeremy Seewer. Dazu kommt, dass für die Ducati-Truppe ein italienischer Fahrer ohnehin auf der Wunschliste steht. Nestaan Husqvarna hat bislang nur ihre beiden MX2-Werksfahrer Kay de Wolf und Liam Everts für die kommende Saison bestätigt.