Karsten Schneider wird FIM Chief Flag Steward

Beim diesjährigen Organizers-Meeting auf Mallorca wurde Karsten Schneider vom DMSB als FIM Chief Flag Steward präsentiert. Der Deutsche ist damit für die Flaggen-Thematik bei den Grands-Prix verantwortlich.

Auf Mallorca fand das alljährliche 'Organizers Meeting' statt, bei dem Rückblick auf die vergangene Saison gehalten und gleichzeitig ein Ausblick auf die kommende Saison gegeben wird. Außerdem wurden am Wochenende die FIM Awards für die Weltmeister des Jahres 2024 vergeben.

Beim Blick auf die Teilnehmerliste fällt eine Veränderung auf: Der bisherige FIM Chief Flag Stewart Chris Warren wurde durch den deutschen DMSB-Vertreter Karsten Schneider ersetzt. Karsten Schneider war in den letzten Jahren u.a. als Rennleiter des Grand Prix of Germany aktiv und besitzt die FIM Superlizenz (Clerk of the Course Superlicence).

In der abgelaufenen Saison gab es in der WM gleich mehrere Flaggen-Skandale. Unvergessen ist die umstrittene Aberkennung des Grand-Prix Sieges von Romain Febvre bei seinem Heimrennen in Saint-Jean-d'Angély. Auch beim Deutschland-Grand-Prix gab es sowohl im EMX-250-Rennen als auch im WMX-Rennen umstrittene Flaggen-Entscheidungen.

Bleibt also zu hoffen, dass die Neubesetzung Karsten Schneider in der kommenden Saison frischen Wind in das Thema der gelben, grünen, blauen, roten und gekreuzten Flaggen bringen wird, so dass die Wettkämpfe mit maximaler Fairness über die Bühne gehen können.

FIM-Offizielle:



Antonio Alia Portela - FIM/CMS Director

Ingo Partsch - MXGP Race Director

Andrew Summers - MXGP Technical Director

Karsten Schneider - FIM Chief Flag Steward

David McManus - FIM Medical Director