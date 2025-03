Brent van Doninck (Honda) weiterhin verletzt

Nach seinem Sturz beim Saisonvorbereitungsrennen im Hawkstone-Park versäumte Brent van Doninck den WM-Auftakt in Argentinien und wird nun auch die zweite WM-Runde in Spanien aussitzen müssen.

JM Honda-Pilot Brent van Doninck bleibt auch in diesem Jahr vom Pech verfolgt. Nachdem er sich 2024 beim Saisonauftakt in Argentinien einen komplizierten Oberschenkelbruch zugezogen hatte, war die Saison für ihn gelaufen. In diesem Jahr verletzte sich der Belgier beim Saisonvorbereitungsrennen Hawkstone International erneut am Oberschenkel, diesmal mit einem Haarriss. Er versäumte den Saisonauftakt, hoffte aber auf eine Rückkehr in Spanien am kommenden Wochenende. Doch dieser Plan ging nicht auf.

«Ich habe am letzten Wochenende versucht zu fahren, aber die Schmerzen waren zu groß», erklärte van Doninck. «Ich hoffe, dass ich Anfang April wieder fit bin und in Sardinien wieder am Startgatter stehe.»

Trotz des neuerlichen Rückschlags bleibt der Belgier optimistisch: «Die Leute sagen, dass ich enorm viel Pech habe, aber ich fühle mich nicht so. Ich lebe das Leben, von dem ich immer geträumt habe, also habe ich auch kein Mitleid mit mir.»