Motocross-WM gastiert zu Ostern in Frauenfeld

Am 19. und 21. April fahren die MXGP-Asse wieder in Frauenfeld

Die Schweizer MXGP-Piloten freuen sich bereits auf ihr Heimrennen in Frauenfeld, das am 19. und 21. April über die Bühne gehen wird. Jeremy Seewer wird dort das erste Mal im Ducati-Werksteam mit der Desmo450 MX antreten.

Die Schweizer und internationalen Motocross-Fans sowie die eidgenössischen Top-Fahrer freuen sich bereits auf den Heim-Grand-Prix, der am 19. und 21. April in Frauenfeld-Gachnang als sechster Grand Prix der Motocross-WM über die Bühne gehen wird. Gefahren wird auf der traditionsreichen Schollenholz-Rennstrecke am Ostersamstag, sowie nach der kirchlich bedingten Pause am Ostersonntag am Ostermontag. «Der Schweizer GP ist natürlich immer etwas ganz cooles und ein Highlight der Saison. Für mich wird 2025 mit Ducati etwas ganz Neues sein», meinte der letztjährige WM-Vierte der MXGP-Klasse, Jeremy Seewer.

Seewer geht in der Motocross-WM 2025 im neuen Ducati-Werksteam mit der Desmo450 MX an den Start. «Ich habe damit ein neues Projekt in Angriff genommen, was noch etwas Zeit braucht. Wenn man das Team wechselt und in ein neues Umfeld kommt, muss man sich immer etwas sortieren, aber wir sind auf einem guten Weg. Es macht viel Spaß und ich bin entspannter als letztes Jahr. Das kann gut kommen», so der Bülacher.

Valentin Guillod hat seinen Platz im Team Honda Motoblouz leider verloren und tritt nun auf einer Yamaha des Kehrli-Teams aus der Nähe von Lausanne als Privatfahrer an. «Es ist noch nicht sicher, ob ich die ganze WM-Saison fahren kann, werde aber zumindest die ersten Rennen bestreiten. In Frauenfeld werde ich, wenn alles planmäßig läuft, aber auf jeden Fall am Start sein», sagte Guillod. Dennoch hat der 32-jährige Fribourger noch die Hoffnung auf eine volle Saison. «Erfahrungsgemäß kann sich ein Fahrer verletzen, da wäre ich als Ersatz bereit, gern in einem Werksteam. Mein Ziel ist, dann noch besser zu sein als im letzten Jahr. Die Top-10 sind mein Minimalziel.»

Auch bei Kevin Brumann gab es einen Tapetenwechsel. Der 20-Jährige aus Ehrendingen tritt auch in diesem Jahr neben Jeremy Seewer und Valentin Guillod in der MXGP an, nun allerdings für das Team MX-Handel Husqvarna Racing aus dem südwestdeutschen Lörrach unweit von Basel. Der letztjährige WM-27. sagte kürzlich: «Die letzten Jahre, die ich in Frauenfeld fahren durfte, waren immer atemberaubend. Die Fans sind unglaublich und steigern sich jedes Jahr noch mehr. Es macht einfach Spaß, zu Hause ein Rennen zu haben. Deshalb hoffe ich auch, dass es noch ein paar Jahre so geht. Es ist einfach jede Runde schön, die man hier drehen kann.» Zu seinen Zielen 2025 meinte Brumann: «Ich hoffe, die Saison durchfahren zu können und am Jahresende wäre ein Platz in den Top-15 sehr schön, darüber würde ich mich sehr freuen. Ein Top-10-Resultat wäre auch mal mega, aber dafür müssen wir hart arbeiten und trainieren.»

Ganz sicher wird sich auch Arnaud Tonus an Ostern in Frauenfeld wieder dem WM-Establishment stellen. Der 33-jährige Genfer, der 2009 erstmals WM-Luft schnupperte und es viele Jahre als Vollzeitfahrer mit den Protagonisten aufnahm, wird auch in diesem Jahr als Wildcard-Fahrer antreten und dabei versuchen, ähnliche Ergebnisse wie in den letzten beiden Jahren zu erzielen. 2024 wurde der MXGP-WM-Fünfte von 2019 Gesamt-16. in der Tageswertung.

Tickets und weitere Infos unter www.mxgp-switzerland.com.