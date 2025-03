Marc-Antoine Rossi (KTM): Nach Crash Schulter-OP

Bei einem Trainingsunfall am 7. März kugelte sich Red Bull KTM Werksfahrer Marc-Antoine Rossi das rechte Schultergelenk aus und muss am kommenden Montag operiert werden. Wann Rossi zurückkehrt, ist derzeit ungewiss.

Der Unfall des jungen französischen Talents Marc-Antoine Rossi, der in dieser Saison ins Red Bull KTM Werksteam aufgenommen wurde, ereignete sich am 7. März während einer Trainingssession. Bei seinem Sturz erlitt er eine Luxation des rechten Schultergelenks. Der 18-Jährige wurde in Lyon untersucht, wo ihm eine Operation dringend empfohlen wurde.

Der Eingriff soll am 17. März erfolgen. Danach soll die Rehabilitation unmittelbar beginnen, um schnellstmöglich in die MX2-WM zurückkehren zu können. Rossi hatte in der vergangenen Saison bereits mit einer Knieverletzung zu kämpfen. Wann der Franzose in den Wettkampf zurückkehren wird, ist derzeit ungewiss.