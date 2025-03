Jeffrey Herlings (KTM) ist zurück auf seinem Bike

Das niederländische Motocross-Ass Jeffrey Herlings (Red Bull KTM) hat am 13. März nach seiner Verletzung wieder eine erste Session auf dem Motorrad absolviert.

Während es in der KTM-Motocross-Abteilung bei Youngster Marc-Antoine Rossi einen gesundheitlichen Rückschlag gibt, sorgte Jeffrey Herlings am Donnerstag nicht nur bei seinem Red-Bull-KTM-Team für viele freudige Gesichter. Auch die Fans aus der ganzen Welt freuten sich über seine Botschaft. Der Niederländer, der wieder einmal einen Saisonauftakt verpasst hat, absolvierte in seiner Heimat seine erste Motorrad-Session.

Zur Erinnerung: Herlings hatte sich im vergangenen Oktober beim letzten nationalen Dutch-Masters-Event der Saison in Valkenswaard rechts eine schwere Knieverletzung zugezogen – lange wurde dies nicht offen kommuniziert. Fakt ist: Die Heilung war zum Saisonstart Anfang noch nicht so weit abgeschlossen, dass sich Herlings ernsthaft vorbereiten konnte.

Beim fünffachen Weltmeister war am Donnerstag auch deswegen der Spaß und die Erleichterung zu spüren. «Einfach so tun, als wäre man nicht weggewesen», blödelte «The Bullet» in einem Posting in voller Montur auf seinem 450er-Bike. Nun wird mit Spannung zu erwarten sein, wann sich der 30-jährige Ausnahmekönner wieder für die MXGP bereit fühlt.

Herlings hat bereits angekündigt, dass er seinen Titel in den Niederlanden verteidigen möchte – der Auftakt findet am 30. März in Harfsen statt. Jeffrey hat sich während der Pause mit Fitness-Training, Schwimmen und Rennradfahren fit gehalten – zuletzt wieder mit steigender Intensität. Der Sandkönig hält aktuell den Rekord an Motocross-Grand-Prix-Siegen. Der passionierte Auto-Fan stand in seiner Karriere 109-Mal ganz oben.