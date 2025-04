Vorschau MXGP of Trentino mit Antonio Cairoli

Die WM gastiert an diesem Wochenende in Trentino

Am kommenden Wochenende gastiert die Motocross-WM zu ihrem 5. Aufeinandertreffen zum Grand Prix of Trentino in Pietramurata (Italien), wo Antonio Cairoli sein Comeback auf der Ducati Desmo 450 geben wird.

Vor der prächtigen Bergkulisse der Dolomiten findet am kommenden Wochenende der 5. Lauf der Motocross-WM statt: MXGP of Trentino. Bei kühlen Temperaturen, die am Sonntag den einstelligen Bereich nicht überschreiten werden, könnten wir besonders am Sonntag auch wieder vereinzelte Regenfälle erleben.

Mit äußerster Spannung wird das Comeback des neunfachen Weltmeisters Antonio Cairoli erwartet, der die Ducati Desmo 450 von Mattia Guadagnini bewegen wird. Der Sizilianer hat in der Vergangenheit zwar immer wieder betont, dass er die Hartbodenstrecke mit loser Deckschicht eigentlich nicht besonders mag, aber unvergessen ist sein Husarenritt im Jahre 2017, als er mit einem 1-2-Ergebnis gewann und in den Rennen die halbe Weltelite überholen konnte. Dass Cairoli nach seiner langen Rennpause auf Anhieb wieder ganz vorne mitfährt, ist diesmal zwar nicht zu erwarten, aber nicht nur für die italienischen Fans dürfte das Comeback der Startnummer 222 ein echter Leckerbissen werden.

In Pietramurata werden traditionell auch zahlreiche slowenische Fans an der Strecke sein, die Tabellenführer Tim Gajser (Honda) lautstark Unterstützung geben. Fehlen wird allerdings Kawasaki-Werksfahrer Pauls Jonass, der sich auf Sardinien eine Kopfverletzung zugezogen hatte und noch nicht fit ist.

Neben Tom Koch (Beta) und Mark Scheu (Husqvarna) werden in Pietramurata mit Noah Ludwig (Sarholz KTM), Cato Nickel (Husqvarna) und Justin Trache (Yamaha) weitere deutsche Fahrer am Startgatter der MXGP stehen.

WM-Stand nach WM-Runde 4 von 20:



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 215 Punkte

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 181, (-34)

3. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 156, (-59)

4. Lucas Coenen (B), KTM, 141, (-74)

5. Maxime Renaux (F), Yamaha, 125, (-90)

6. Kevin Horgmo (N), Honda, 114, (-101)

7. Ruben Fernandez (E), Honda, 110, (-105)

8. Andrea Bonacorsi (I), Fantic, 104, (-111)

9. Pauls Jonass (LT), Kawasaki, 86, (-129)

10. Mattia Guadagnini (I), Ducati, 84, (-131)

In der MX2-WM hat Titelverteidiger Kay de Wolf (Husqvarna) nach seinem Doppelsieg in Riola Sardo wieder die Tabellenführung übernommen. Red Bull KTM-Werksfahrer Simon Längenfelder bringt auf Platz 2 einen Rückstand von 8 Punkten mit nach Italien. De Wolf, Längenfelder, Everts und Adamo kristallisieren sich als die Top-Favoriten der MX2 heraus, aber der belgische Red Bull KTM Werksfahrer Sacha Coenen ist und bleibt schnell, wenn, ja wenn er nicht abfliegt, wie zuletzt auch wieder in Riola Sardo.

MX2 WM-Stand nach Runde 4 von 20:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 185 Punkte

2. Simon Längenfelder (D), KTM, 177, (-8)

3. Liam Everts (B), KTM, 175, (-10)

4. Andrea Adamo (I), KTM, 171, (-14)

5. Sacha Coenen (B), KTM, 143, (-42)

6. Thibault Benistant (F), Yamaha, 128, (-57)

7. Camden McLellan (ZA), Triumph, 118, (-67)

8. Cas Valk (NL), KTM, 115, (-70)

9. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 97, (-88)

10. Valerio Lata (I), Honda, 84, (-101)

Im Rahmenprogramm des MXGP of Trentino starten die Europameisterschaftsklassen EMX125 und EMX250. Nach 3 absolvierten Veranstaltungen hat der Ungar Aron Katona (KTM) die Tabellenführung der EMX125 übernommen. In der EMX250 startet der Franzose Adrien Petit (Yamaha) mit dem Red Plate des WM-Leaders.

So können die Rennen verfolgt werden*):

Livetiming (kostenlos)

Livestream MXGP-TV.com

Samstag, 12. April 2025:



12:00 – Studio Show mit Paul Malin

13:35 – MX2 Zeittraining

14:10 – MXGP Zeittraining

14:55 – EMX125, Lauf 1

15:40 – EMX250, Lauf 1

16:25 – MX2 Qualifikationsrennen

17:15 – MXGP Qualifikationsrennen

Sonntag, 13. April 2025:



09:40 – EMX125, Lauf 2

11:25 – EMX250, Lauf 2

13:00 - MX2 Lauf 1

14:00 - MXGP Lauf 1

16:00 - MX2 Lauf 2

17:00 - MXGP Lauf 2

*) Angaben in MESZ, ohne Gewähr