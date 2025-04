Tony Cairoli (Ducati): Mit Werks-Bike wenig gefahren

Italiens Motocross-Ikone Antonio Cairoli spricht vor seinem kurzfristigen MXGP-Comeback in Arco di Trento über die Ausgangslage und seine Vorbereitung für den Ducati-Auftritt vor den heimischen Fans.

Der Motocross-Grand-Prix von Arco di Trento an diesem Wochenende wirft seit Tagen seine Schatten voraus. Antonio Cairoli wird dort als Ersatz für den verletzten Landsmann Mattia Guadagnini (22) im Ducati-Werksteam in der MXGP-Kategorie neben dem Schweizer Jeremy Seewer (30) sein überraschendes Comeback geben.

Der 39-jährige Cairoli enthüllte am Freitag bemerkenswerte Details: «Von der Rennmentalität her bin ich natürlich zurückgetreten. Ich bin in der Entwicklung in den vergangenen sechs Monaten viel mit dem aktuellen 450er-Serienmotorrad gefahren. Mit dem aktuellen Werks-Bike war da aber nichts, bis ich in der vergangenen Woche den Anruf von Ducati bekommen haben. Das kam plötzlich und es war eine schwierige Entscheidung.»

«Für Ducati ist es wichtig, beide Fahrer auf der Strecke zu haben», betonte der neunfache Champion. «Ich wollte in diesem Jahr ohnehin einige Grands Prix bestreiten, aber noch nicht so früh im Jahr. Arco ist ein italienischer Grand Prix. Dort sind meine heimischen Fans und ich mag die Piste auch sehr. Ich erwarte mir nichts Spezielles, es gibt keinen Druck. Wir testen auch einige Dinge am Bike und ich soll den Jungs dazu meine Rückmeldungen geben.»