Romain Febvre (Kawasaki) startet in Arco von Pole

Der französische Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre gewann das MXGP-Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Trentino in Pietramurata vor WM-Leader Tim Gajser (Honda) und Jeremy Seewer (Ducati). Antonio Cairoli fiel aus.

MXGP Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Trentino in Pietramurata: Der italienische Wildcard-Pilot Nicholas Lapucci (Kawasaki) zog den Holeshot vor dem französischen Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre, der noch in der ersten Runde die Führung übernahm. Red Bull KTM Werksfahrer Lucas Coenen ging in der ersten Kurve nach dem Start zu Boden und fiel damit weit zurück. Einige Fahrer wurden durch seinen Crash ebenfalls aufgehalten, darunter Jeffrey Herlings (KTM) und Valentin Guillod (Yamaha).

Gaststarter Antonio Cairoli (Ducati), der seinen verletzten Landsmann Mattia Guadagnini ersetzt, startete im Bereich der Top-5. Isak Gifting rangierte ebenfalls in der Spitzengruppe, doch der Schwede überschlug sich und wurde am Boden von seinem eigenen Motorrad getroffen. Cairoli musste schon in der Anfangsphase des Rennens wegen eines Hinterradproblems die Box anfahren. Damit war das Rennen für den Sizilianer bereits beendet, bevor es richtig angefangen hatte. Cairoli muss am Sonntag von dem ungünstigen Startplatz 39 aus in die Wertungsläufe gehen.

An der Spitze ließ Febvre nichts anbrennen und gewann das Rennen mit einem Vorsprung von 5,8 Sekunden vor WM-Leader Tim Gajser (Honda) und dem erfreulich gut aufgelegten Jeremy Seewer, der mit Platz 3 sein beste Ergebnis auf Ducati markierte.

Tom Koch (Beta) verfehlte auf Platz 13 knapp die Punkteränge. Auch Lucas Coenen (KTM), Jago Geerts (Yamaha) und Jeffrey Herlings erreichten die Top-10 nicht. Der österreichische KTM-Pilot Marcel Stauffer kam auf Platz 14 ins Ziel. Wildcard-Fahrer Noah Ludwig (Sarholz KTM) qualifizierte sich auf Platz 29. Mark Scheu (Husqvarna) wurde 27. und Cato Nickel (Husqvarna) 31.

Der niederländische Fantic-Werksfahrer Brian Bogers fehlt in Pietramurata krankheitsbedingt. Nicholas Lapucci, der das Rennen in der ersten Runde angeführt hatte, konnte das Tempo der Spitzenfahrer nicht lange mitgehen. Der Italiener wurde am Ende bis auf Platz 23 durchgereicht.

Qualifikationsrennen Pietramurata:



1. Romain Febvre (F), Kawasaki

2. Tim Gajser (SLO), Honda

3. Jeremy Seewer (CH), Ducati

4. Maxime Renaux (F), Yamaha

5. Ruben Fernandez (E), Honda

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

7. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic

8. Ben Watson (GB), Beta

9. Jan Pancar (SLO), KTM

10. Andrea Bonacorsi (I), Fantic

11. Lucas Coenen (B), KTM

12. Jago Geerts (B), Yamaha

13. Tom Koch (D), Beta

14. Marcel Stauffer (A), KTM

15. Ivo Monticelli (I), Kawasaki

16. Kevin Horgmo (N), Honda

17. Adam Sterry (GB), KTM

18. Roan van de Moosdijk (NL), KTM

19. Mitchell Evans (AUS), Honda

20. Kevin Brumann (CH), Husqvarna

21. Valentin Guillod (CH), Yamaha

22. Jeffrey Herlings (NL), KTM

23. Nicolas Lapucci (I), Kawasaki

…

27. Mark Scheu (D), Husqvarna

28. John Adamson (GB), Honda

29. Noah Ludwig (D), KTM

30. Victor Alonso (E), Honda

31. Cato Nickel (D), Husqvarna

…

39. (DNF) Antonio Cairoli (I), Ducati

...

DNS: Brian Bogers (NL), Fantic

DNS: Pauls Jonass (LT), Kawasaki, 86, (-81)

DNS: Mattia Guadagnini (I), Ducati, 84, (-83)