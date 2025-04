Arco: Liam Everts (Husqvarna) startet von Pole

Der belgische Nestaan Husqvarna-Werksfahrer Liam Everts gewann das MX2-Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Trentino in Pietramurata vor Thibault Benistant (Yamaha) und Simon Längenfelder (KTM).

MX2 Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Trentino in Pietramurata (Italien): Titelverteidiger Kay de Wolf (Husqvarna) ging von der Pole Position aus ins Rennen, doch sein Startplatz ganz innen erwies sich nicht als perfekt, denn er wurde bereits auf der Startgeraden nach innen abgedrängt und kam nur im Bereich der Top-10 aus der ersten Kurve. Simon Längenfelder (KTM) und Thibault Benistant (Yamaha) starteten aus dem mittleren Bereich des Startgatters. Benistant übernahm die Führung vor Längenfelder und Everts.

Der italienische Red Bull KTM Werksfahrer Andrea Adamo stürzte in der ersten Runde, drehte sich und stand entgegen der Fahrtrichtung, nachdem er sein Motorrad vom Boden aufgehoben hatte. Damit fiel er ans Ende des Feldes zurück. Auch sein Teamkollege Sacha Coenen erwischte keinen guten Start und musste sich vom hinteren Mittelfeld aus nach vorne kämpfen.

Liam Everts rangierte 10 Runden lang hinter Benistant auf Platz 2 und erkannte zwei Runden vor Ultimo seine Chance. Der Belgier ging an der Auffahrt vor dem großen Triple, der sich hinter der Boxengasse befindet, an Benistant vorbei in Führung und gewann das Qualifikationsrennen mit einem Vorsprung von 2 Sekunden und sicherte sich damit seinen ersten Quali-Sieg in der Saison 2025.

Mit diesem Sieg und den damit verbundenen 10 Punkten rückte Liam Everts wieder auf den zweiten Platz der WM-Tabelle vor, punktgleich mit Simon Längenfelder, der sich heute mit einer soliden und konstanten Fahrt auf Platz 3 qualifizierte.

Gaststarterin Lotte van Drunen konnte einige ihrer männlichen Kontrahenten hinter sich lassen und beendete das Rennen auf Platz 27 von 31 gestarteten Fahrern.

MX2 Qualifikation Pietramurata:



1. Liam Everts (B), KTM

2. Thibault Benistant (F), Yamaha

3. Simon Längenfelder (D), KTM

4. Camden McLellan (ZA), Triumph

5. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

6. Cas Valk (NL), KTM

7. Valerio Lata (I), Honda

8. Quentin Marc Prugnieres (F), KTM

9. Karlis Reisulis (LT), Yamaha

10. Rick Elzinga (NL), Yamaha

11. Sacha Coenen (B), KTM

12. Oriol Oliver (E), KTM

13. David Braceras (E), Honda

14. Andrea Adamo (I), KTM

15. Maxime Grau (F), KTM

…

27. Lotte van Drunen (NL), Yamaha