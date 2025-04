MXGP of Switzerland: Samstag Qualirace, Montag Rennen

Der Grand Prix of Switzerland am Osterwochenende hat einige Besonderheiten: Qualifikationsrennen am Samstag und Wertungsrennen am Ostermontag sowie hoch motivierte Fahrer aus der Schweiz.

Am kommenden Wochenende findet im schweizerischen Frauenfeld der Grand Prix of Switzerland statt, der 6. Lauf zur Motocross-WM 2025.

Das Rennen in Frauenfeld hat einige Besonderheiten: Die Qualifikationsrennen finden am Karsamstag (19. April) statt. Am Ostersonntag schweigen die Motoren. Fahrer und Teams werden Ostern in den Hospitality-Bereichen der Teams oder in den Wohnmobilen im Umkreis der Strecke verbringen und erst am Ostermontag (21. April) werden die Wertungsläufe ausgetragen.

Die Wetterprognosen sind positiv: Tagsüber sollen die Temperaturen bei Sonnenschein und leichter Bewölkung die 20-Grad-Grenze erreichen. Regen könnte es, wenn überhaupt, nur am Sonntag geben. Das bedeutet: An beiden Wettkampftagen werden in der Schweiz optimale Bedingungen erwartet.

Nicht nur die schweizerischen Fans freuen sich auf Ducati-Werksfahrer Jeremy Seewer auf der Desmo 450MX. Zwar brauchte der Lokalmatador etwas Zeit, um sich an das neue Motorrad zu gewöhnen, aber inzwischen ist er besonders nach dem Start regelmäßig vorn mit dabei. In Frauenfeld werden ihm die Fans einen zusätzlichen Schub verleihen und sollte er es zu Hause aufs Podium schaffen, dann wäre das auch für die Ducatisti ein Meilenstein.

Aber die Konkurrenz ist stark: WM-Leader Tim Gajser (Honda) gewann vor einer Woche im Trentino beide Wertungsläufe und die Oldschool-Strecke von Frauenfeld dürfte dem Vorjahressieger sehr gut liegen. Seewer verpasste das Podium im vergangenen Jahr gegen Gajser, Herlings und den späteren Weltmeister Jorge Prado nur knapp.

«Ich bin auf dieser Strecke aufgewachsen, denn ich stamme ja hier aus Gegend», erklärte Seewer in der Pressekonferenz am heutigen Freitag. «Natürlich bedeutet ein Heimrennen immer auch Stress und Anspannung, aber ich werde ein Zeit-Management finden, dass jeder seinen Teil bekommt und die Fans werden ein zusätzlicher Antrieb für die Rennen sein.»

Neben den 3 permanenten schweizerischen MXGP-Startern (Jeremy Seewer, Valentin Guillod und Kevin Brumann) wird es in Frauenfeld ein Wiedersehen mit Arnaud Tonus (Yamaha) geben, der mit einer Wildcard antritt. Außerdem starten Loris Freidig (Husqvarna), Robin Scheiben (Triumph), Nicolas Bender (Husqvarna) und Ramon Keller (KTM) für die schweizerische Föderation Swissmoto.

Auch die österreichischen Fans werden auf ihre Kosten kommen, denn Marcel Stauffer (KTM) hat sich für dieses Rennen erneut eingeschrieben. Stauffer zeigte vor einer Woche in Pietramurata bei seinem ersten WM-Einsatz in dieser Saison überzeugende Leistungen.

Kommen wir zu den deutschen Protagonisten: Beta-Werksfahrer Tom Koch holte in Pietramurata mit Platz 14 sein bestes Saisonergebnis und scheint seine Anfangsblockade Schritt für Schritt überwinden zu können. In Frauenfeld treten weitere Deutsche mit einer Wildcard an: Maximilian Spies (KTM), Justin Trache (Yamaha), Cato Nickel (Husqvarna), Noah Ludwig (KTM), Paul Haberland (Honda) und Mark Scheu (Husqvarna).

Isak Gifting (Yamaha), der in Pietramurata einen heftigen Abflug zum Glück ohne Brüche überstand, wird in Frauenfeld nicht starten. Alessandro Lupino wurde als Ersatzfahrer für den verletzten Mattia Guadagnini für das Ducati-Werksteam nominiert.

MXGP WM-Stand nach WM-Runde 5 von 20:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 274 Punkte

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 235, (-39)

3. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 196, (-78)

4. Lucas Coenen (B), KTM, 176, (-98)

5. Maxime Renaux (F), Yamaha, 164, (-110)

6. Ruben Fernandez (E), Honda, 148, (-126)

7. Kevin Horgmo (N), Honda, 137, (-137)

8. Andrea Bonacorsi (I), Fantic, 122, (-152)

9. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 102, (-172)

10. Jeremy Seewer (CH), Ducati, 102, (-172)

In der MX2-WM bleibt Titelverteidiger Kay de Wolf (Husqvarna) WM-Leader. Simon Längenfelder (KTM) rangiert mit 12 Punkten Rückstand auf Tabellenplatz 2 vor Trentino-Sieger Andrea Adamo (KTM).

Das Triumph-Werksteam wird in Frauenfeld wieder vollständig vertreten sein, denn Guillem Farres kehrt nach seinem Crash in Frankreich wieder in den Wettkampf zurück.

Die schweizerischen Fans dürfen sich auf Mike Gwerder freuen, der sich der MX2-WM-Konkurrenz stellen wird, neben 4 weiteren schweizerischen Wildcard-Piloten.

MX2 WM-Stand nach Runde 5 von 20:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 231 Punkte

2. Simon Längenfelder (D), KTM, 219, (-12)

3. Andrea Adamo (I), KTM, 213, (-18)

4. Liam Everts (B), KTM, 203, (-28)

5. Thibault Benistant (F), Yamaha, 171, (-60)

6. Sacha Coenen (B), KTM, 169, (-62)

7. Camden McLellan (ZA), Triumph, 155, (-76)

8. Cas Valk (NL), KTM, 151, (-70)

9. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 121, (-88)

10. Valerio Lata (I), Honda, 111, (-101)

Im Rahmenprogramm starten die Europameisterschaftsklassen EMX125 und EMX250. Nach 4 Events konnte der Ungar Aron Katona (KTM) die Tabellenführung der EMX125 auch in Pietramurata verteidigen. In der EMX250 hat der lettische Yamaha-Pilot Janis Martins Reisulis die Führung übernommen.

So können die Rennen verfolgt werden*):



Livetiming (kostenlos)

Livestream MXGP-TV.com

Samstag, 19. April 2025:



12:00 – Studio Show mit Paul Malin



13:35 – MX2 Zeittraining

14:10 – MXGP Zeittraining



14:55 – EMX125, Lauf 1

15:40 – EMX250, Lauf 1



16:25 – MX2 Qualifikationsrennen

17:15 – MXGP Qualifikationsrennen

Montag, 21. April 2025:



09:45 – EMX125, Lauf 2

11:25 – EMX250, Lauf 2

13:00 - MX2 Lauf 1

14:00 - MXGP Lauf 1

16:00 - MX2 Lauf 2

17:00 - MXGP Lauf 2



*) Angaben in MESZ, ohne Gewähr