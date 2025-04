Giuseppe Tropepe liegt auf Intensivstation

Der italienische MXGP-Starter Giuseppe Tropepe zog sich bei einem Trainingsunfall schwere Rückenverletzungen zu, musste operiert werden und liegt derzeit im Krankenhaus von Pavia auf der Intensivstation.

Die schlechten Nachrichten reißen nicht ab: Nach der schweren Rückenverletzung von Jerry Robin in East Rutherford am vergangenen Wochenende und dem Drama um die Tochter von Chad Reed verletzte sich nun auch Giuseppe Tropepe schwer am Rücken. Tropepe startete in diesem Jahr für das italienische Team 'Millionaire Racing Team-ABF Italia' mit Schwerpunkt auf die italienischen Meisterschaften. Bis 2024 war der 27-jährige Italiener noch in der MXGP am Start. Zuvor bestritt er die MX2-WM und die EMX250. Nach Angaben des Teams hat sich Giuseppe am Dienstag bei einem Trainingsunfall schwere Rückenverletzungen zugezogen und liegt zur Zeit auf der Intensivstation.

«Es handelte sich um einen scheinbar leichten Sturz», gab das Team in seiner Erklärung bekannt. «Leider wurde er am Boden von seinem Motorrad getroffen. Das verursachte Wirbel- und Rippenbrüche sowie ein Wirbelsäulentrauma. Er wurde ins Krankenhaus nach Pavia geflogen, wo er sich einem heiklen chirurgischen Eingriff unterziehen musste. Im Moment liegt er auf der postoperativen Intensivstation.»

Wirbelsäulentraumata können zu einer Querschnittslähmung führen, wenn das Rückenmark schwer beschädigt ist. Bei leichteren Quetschungen kann es zu vorübergehenden Ausfällen, Schmerzen oder Bewegungseinschränkungen kommen, die aber später wieder verschwinden. Liam Everts und Jeffrey Herlings beispielsweise hatten nach ihren Unfällen derartige Ausfälle, doch die Beweglichkeit kehrte glücklicherweise später wieder zurück. Bei Herlings und Everts dauerte es etwa eine halbe Stunde. Der Prozess kann sich aber auch über Tage hinziehen. Es bleibt zu hoffen, dass es im Falle von Guiseppe Tropepe am Ende gut ausgeht. Wir drücken jedenfalls die Daumen!

Im Namen aller Leser von SPEEDWEEK.com wünschen wir Giuseppe von dieser Stelle aus viel Kraft, vollständige Genesung und gute Besserung.