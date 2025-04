Tim Gajser (Honda) nach Crash: Knochen abgesplittert

Tim Gajser bei seinem Sturz in Frauenfeld

Honda-Motocross-Ass Tim Gajser war nach dem MXGP-Grand-Prix in Frauenfeld sauer – die ersten medizinischen Checks ergaben einen leichten Schaden am Knochen des Gelenks.

Der heftige Crash von MXGP-WM-Spitzenreiter Tim Gajser im zweiten Rennen des Grand Prix in Frauenfeld sorgt für große Wellen in der Szene. Wie SPEEDWEEK.com bereits berichtete, haben sich zahlreiche Top-Asse wie Tony Cairoli oder Adam Cianciarulo auf die Seite des Honda-Werksfahrers geschlagen und vor allem die Piste und Präparierung beim «MXGP of Switzerland» kritisiert.

Für Gajser kommen all diese Wortmeldungen zu spät. Der fünffache Weltmeister flog zu Beginn des zweiten MXGP-Rennens heftig aus dem Sattel, als er dabei war, neue Spuren zu erkunden, um für die geplante Attacke gegen Kumpel und Leader Lucas Coenen (Red Bull KTM) gerüstet zu sein.

Gajser reiste nach dem Rennen am Montag nicht sofort aus der Schweiz ab, sondern war noch am späteren Abend im Paddock. Der 28-Jährige wurde dort bereits auch von HRC-Physiotherapeut Filippo Camaschella mehrfach behandelt. Der durchwegs als Strahlemann bekannte Honda-Star war sauer und wetterte gegen den im rechten Winkel zur Piste aufgeschütteten, etwa 40 Zentimeter hohen länglichen Erdwall, der zudem kaum sichtbar war. Der Erdhügel erwies sich als Katapult, ließ das Hinterrad von Gajsers Honda heftig ausbrechen und für einen Moment unkontrollierbar werden.

Obwohl weitere Checks geplant sind, sickerte hinter vorgehaltener Hand durch, dass bei Gajser neben der ausgekugelten rechten Schulter auch eine kleine Absplitterung an einem Schulterknochen festgestellt wurde. Fakt ist: Der Slowene hatte trotz eines Schmerzmittels hart zu kämpfen. Er bestätigte jedoch bereits, dass er einen Start in Agueda am ersten Mai-Wochenende auf alle Fälle versuchen werde.

Ergebnis MXGP Frauenfeld:

1. Lucas Coenen (B), KTM, 1-1

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 6-2

3. Jeremy Seewer (CH), Ducati, 7-3

4. Andrea Bonacorsi (I), Fantic, 4-5

5. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 10-6

6. Kevin Horgmo (N), Honda, 8-8

7. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 14-4

8. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 9-9

9. Tim Gajser (SLO), Honda, 2-37 (DNF)

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 12-10

11. Ruben Fernandez (E), Honda, 3-DQF

12. Jago Geerts (B), Yamaha, 13-11

13. Ben Watson (GB), Beta, 18-7

14. Maxime Renaux (F), Yamaha, 5-29 (DNF)

15. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 11-36 (DNF)

16. Roan van de Moosdijk (NL), KTM, 24-12

17. Alessandro Lupino (I), Ducati, 19-14

18. Adam Sterry (GB), KTM, 17-16

19. Noah Ludwig (D), KTM, 22-13

20. Arnaud Tonus (CH), Yamaha, 15-19

21. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 20-15

22. Marcel Stauffer (A), KTM, 16-35 (DNF)

23. Josh Gilbert (GB), Honda, 37-17

24. Cato Nickel (D), Husqvarna, 23-18

25. Romain Pape (F), Yamaha, 27-20

26. Mark Scheu (D), Husqvarna, 25-21

27. Federico Tuani (I), Honda, 28-22

28. John Adamson (GB), Honda, 30-23

29. Loris Freidig (CH), Husqvarna, 33-24

30. Arvid Lüning (S), Husqvarna, 32-25

31. Nicolas Bender (CH), Husqvarna, 31-26

32. Nikolaj Skovgaard (DK), KTM, 35-27

33. Robin Scheiben (CH), Triumph, 34-28

34. Ramon Keller (CH), KTM, 29-30

35. Mitchells Evans (AUS), Honda, 38-31

36. Tom Koch (D), Beta, 21-32 (DNF)

37. Brian Bogers (NL), Fantic, 36-33

38. Paul Haberland (D), Honda, 26-34

39. Fabian Weilenmann (L), KTM, 39-DNS

40. Xylian Ramella (CH), Honda, DNS-DNS

...

DNS: Pauls Jonass (LT), Kawasaki

DNS: Mattia Guadagnini (I), Ducati

WM-Stand nach WM-Runde 6 von 20:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 305 Punkte

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 278, (-27)

3. Lucas Coenen (B), KTM, 227, (-78)

4. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 224, (-81)

5. Maxime Renaux (F), Yamaha, 188, (-117)

6. Ruben Fernandez (E), Honda, 178, (-127)

7. Andrea Bonacorsi (I), Fantic, 163, (-142)

8. Kevin Horgmo (N), Honda, 163, (-142)

9. Jeremy Seewer (CH), Ducati, 138, (-167)

10. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 126, (-172)