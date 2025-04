Jeremy Seewer (Ducati): «Schönster Tag meines Lebens»

Der Schweizer MXGP-Motocrosser Jeremy Seewer sicherte sich ausgerechnet vor heimischer Kulisse in Frauenfeld das erste Grand-Prix-Podium für seinen neuen Arbeitgeber Ducati und sorgte damit für viel Jubel bei den Fans.

MXGP-Ass Jeremy Seewer sorgte am Ostermontag bei seinem Heimrennen in Frauenfeld nicht nur bei den Schweizer Motocross-Fans für Ekstase, sondern bescherte auch den «Ducatisti» einen denkwürdigen Tag. Mit dem 30-jährigen Seewer stand nämlich erstmals in der Geschichte ein Ducati-Fahrer auf dem Podium eines Motocross-Grand-Prix.

Seewer beendete Lauf 1 solide als Siebter. Nach einem erneut guten Start in Durchgang 2 war der Ostschweizer, der nur 20 Kilometer von Frauenfeld aufgewachsen ist, mit seiner Desmo450 MX auf Rang 6 unterwegs, hielt jedoch gut den Kontakt bis zu Rang 3. Als WM-Leader Tim Gajser (Honda) und Maxime Renaux (Yamaha) mit jeweils heftigen Abflügen das Feld räumten, erkannte der Bülacher seine Chance.

In der letzten Runde kassierte Seewer dann unter frenetischem Jubel seiner Fans am Streckenrand Sand-Ikone Jeffrey Herlings (Red Bull KTM) und sprang so auf Rang 3. Auch in der Tageswertung sicherte er sich Position 3. «Was soll ich sagen? Es ist unglaublich, das hier vor meinen Fans zu schaffen. Es ist wohl der schönste Tag meines Lebens», jubelte Seewer nach dem 2. Lauf.

Dabei lief es zu Beginn gar nicht nach Plan. Seewer: «Ich hatte nach dem Start ein Problem – nachdem ich das Bein rausgestellt habe, fühlte sich der Fuß anfangs etwas taub an. Doch dann kam das Gefühl wieder zurück und auch das Rennen hat sich in meine Richtung entwickelt. Mir fehlen die Worte.» Seewer sprang mit dem Podiumsergebnis von Frauenfeld in der WM-Tabelle der Kategorie MXGP auf Rang 9.

Ergebnis MXGP Frauenfeld:

1. Lucas Coenen (B), KTM, 1-1

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 6-2

3. Jeremy Seewer (CH), Ducati, 7-3

4. Andrea Bonacorsi (I), Fantic, 4-5

5. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 10-6

6. Kevin Horgmo (N), Honda, 8-8

7. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 14-4

8. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 9-9

9. Tim Gajser (SLO), Honda, 2-37 (DNF)

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 12-10

11. Ruben Fernandez (E), Honda, 3-DQF

12. Jago Geerts (B), Yamaha, 13-11

13. Ben Watson (GB), Beta, 18-7

14. Maxime Renaux (F), Yamaha, 5-29 (DNF)

15. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 11-36 (DNF)

16. Roan van de Moosdijk (NL), KTM, 24-12

17. Alessandro Lupino (I), Ducati, 19-14

18. Adam Sterry (GB), KTM, 17-16

19. Noah Ludwig (D), KTM, 22-13

20. Arnaud Tonus (CH), Yamaha, 15-19

21. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 20-15

22. Marcel Stauffer (A), KTM, 16-35 (DNF)

23. Josh Gilbert (GB), Honda, 37-17

24. Cato Nickel (D), Husqvarna, 23-18

25. Romain Pape (F), Yamaha, 27-20

26. Mark Scheu (D), Husqvarna, 25-21

27. Federico Tuani (I), Honda, 28-22

28. John Adamson (GB), Honda, 30-23

29. Loris Freidig (CH), Husqvarna, 33-24

30. Arvid Lüning (S), Husqvarna, 32-25

31. Nicolas Bender (CH), Husqvarna, 31-26

32. Nikolaj Skovgaard (DK), KTM, 35-27

33. Robin Scheiben (CH), Triumph, 34-28

34. Ramon Keller (CH), KTM, 29-30

35. Mitchells Evans (AUS), Honda, 38-31

36. Tom Koch (D), Beta, 21-32 (DNF)

37. Brian Bogers (NL), Fantic, 36-33

38. Paul Haberland (D), Honda, 26-34

39. Fabian Weilenmann (L), KTM, 39-DNS

40. Xylian Ramella (CH), Honda, DNS-DNS

...

DNS: Pauls Jonass (LT), Kawasaki

DNS: Mattia Guadagnini (I), Ducati

WM-Stand nach WM-Runde 6 von 20:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 305 Punkte

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 278, (-27)

3. Lucas Coenen (B), KTM, 227, (-78)

4. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 224, (-81)

5. Maxime Renaux (F), Yamaha, 188, (-117)

6. Ruben Fernandez (E), Honda, 178, (-127)

7. Andrea Bonacorsi (I), Fantic, 163, (-142)

8. Kevin Horgmo (N), Honda, 163, (-142)

9. Jeremy Seewer (CH), Ducati, 138, (-167)

10. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 126, (-172)