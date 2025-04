Domi Aegerter: Ehrenrunde bei der MXGP in Frauenfeld

Der Schweizer Superbike-WM-Fahrer Dominique Aegerter begeisterte die Fans bei einer Ehrenrunde auf der Motocross-Piste in Frauenfeld. Er äußerte sich zudem über Jeremy Seewer, Arnaud Tonus und Valentin Guillod.

Die Motocross-WM war über das Oster-Wochenende wieder in der Ostschweiz mit dem Grand Prix in Frauenfeld zu Gast. Auch Superbike-WM-Ass Dominique Aegerter (Yamaha) mischte sich als begeisterter Offroader unter die zahlreich erschienenen prominenten Gäste.

Der Supersport-Weltmeister der Jahre 2021 und 2022 war vor den Rennen auch direkt am Grid mit dabei. Und: Der 34-jährige Rohrbacher bekam durch seinen langjährigen Partner und den Grand-Prix-Namenssponsor IXS später sogar die Gelegenheit zu einer umjubelten Motocross-Ehrenrunde vor den Fans zwischen den beiden Durchgängen der MX2- und MXGP-Klassen.

«Es ist sehr cool, hier eine Ehrenrunde zu fahren», gestand Aegerter, der selbst schon in Frauenfeld im Rahmen der offenen Schweizer Motoross-Meisterschaft am Start war. «So eine Ehrenrunde zu fahren, zeigt einem dann auch, wie verrückt und auf welchem Level die Jungs hier unterwegs sind.»

Zur eigenen Performance in der Superbike-WM sagte der Routinier. «Wir hatten in der Superbike-WM bisher drei Events. Ein gutes Resultat fehlt noch – ich will in den nächsten Rennen in die Top-6 fahren und die Saison gut zu beenden.»

Über seine Landsleute Arnaud Tonus, Valentin Guillod und speziell über Ducati-Pilot Jeremy Seewer sagte Aegerter: «Wir haben den besten Support für ihn. Es ist sicher nicht einfach im ersten Jahr mit dem neuen Bike. Er ist aber schnell und hat das auch schon bewiesen in den vergangenen Jahren. Tonus fährt in der Schweizer Meisterschaft, er war immer schnell. Als ich ein Kind war, bin ich gemeinsam mit ihm in der 65er-Klasse Motocross gefahren. Er hat sicher den Speed für so einen Gasteinsatz in der MXGP.»

Ergebnis MXGP Frauenfeld:

1. Lucas Coenen (B), KTM, 1-1

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 6-2

3. Jeremy Seewer (CH), Ducati, 7-3

4. Andrea Bonacorsi (I), Fantic, 4-5

5. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 10-6

6. Kevin Horgmo (N), Honda, 8-8

7. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 14-4

8. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 9-9

9. Tim Gajser (SLO), Honda, 2-37 (DNF)

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 12-10

11. Ruben Fernandez (E), Honda, 3-DQF

12. Jago Geerts (B), Yamaha, 13-11

13. Ben Watson (GB), Beta, 18-7

14. Maxime Renaux (F), Yamaha, 5-29 (DNF)

15. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 11-36 (DNF)

16. Roan van de Moosdijk (NL), KTM, 24-12

17. Alessandro Lupino (I), Ducati, 19-14

18. Adam Sterry (GB), KTM, 17-16

19. Noah Ludwig (D), KTM, 22-13

20. Arnaud Tonus (CH), Yamaha, 15-19

21. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 20-15

22. Marcel Stauffer (A), KTM, 16-35 (DNF)

23. Josh Gilbert (GB), Honda, 37-17

24. Cato Nickel (D), Husqvarna, 23-18

25. Romain Pape (F), Yamaha, 27-20

26. Mark Scheu (D), Husqvarna, 25-21

27. Federico Tuani (I), Honda, 28-22

28. John Adamson (GB), Honda, 30-23

29. Loris Freidig (CH), Husqvarna, 33-24

30. Arvid Lüning (S), Husqvarna, 32-25

31. Nicolas Bender (CH), Husqvarna, 31-26

32. Nikolaj Skovgaard (DK), KTM, 35-27

33. Robin Scheiben (CH), Triumph, 34-28

34. Ramon Keller (CH), KTM, 29-30

35. Mitchells Evans (AUS), Honda, 38-31

36. Tom Koch (D), Beta, 21-32 (DNF)

37. Brian Bogers (NL), Fantic, 36-33

38. Paul Haberland (D), Honda, 26-34

39. Fabian Weilenmann (L), KTM, 39-DNS

40. Xylian Ramella (CH), Honda, DNS-DNS

...

DNS: Pauls Jonass (LT), Kawasaki

DNS: Mattia Guadagnini (I), Ducati

WM-Stand nach WM-Runde 6 von 20:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 305 Punkte

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 278, (-27)

3. Lucas Coenen (B), KTM, 227, (-78)

4. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 224, (-81)

5. Maxime Renaux (F), Yamaha, 188, (-117)

6. Ruben Fernandez (E), Honda, 178, (-127)

7. Andrea Bonacorsi (I), Fantic, 163, (-142)

8. Kevin Horgmo (N), Honda, 163, (-142)

9. Jeremy Seewer (CH), Ducati, 138, (-167)

10. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 126, (-172)