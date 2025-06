Herlings (KTM) siegt bei Mittwoch-Rennen in Wales

Motocross-Ass Jeffrey Herlings (Red Bull KTM) gab ein Gastspiel bei einer neuen Rennserie in Wales, die ab sofort jeweils an Mittwochabenden ausgetragen wird.

MXGP-Held Jeffrey Herlings (Red Bull KTM) ist nach dem Grand Prix in Matterley Basin in dieser Woche in Großbritannien geblieben. Der 30-jährige Niederländer pflegt seit Jahren gute Kontakte zur britischen Szene und so absolvierte er am Mittwoch in Wales einen Auftritt als Aushängeschild bei einer brandneuen Rennserie, die stets an Mittwochabenden gefahren wird.

Dabei handelt es sich um das erste sogenannte Monster Mountain MX Masters in einem speziellen Sprint-Format mit drei Läufen. Das Event war stark besetzt – Herlings hatte auf der Piste erstklassige Gegner wie seinen ehemaligen MX2-Wiedersacher Tommy Searle auf der Triumph oder dessen schnellen Landsmann Conrad Mewse (Honda). Herlings setzte sich im ersten Rennen des Tages souverän durch. Die Rennstrecke war ein Rundkurs auf flachem Gelände mit zahlreichen Sprung- und Rhythmus-Sektionen.

Lauf 2 im Sprint über vier Runden ging knapp an Mewse. Im Super-Finale konnte sich Herlings dann wieder revanchieren – er gewann mit zwei Sekunden Vorsprung auf Mewse. Searle fuhr als Dritter über die Ziellinie. Im Zeittraining war Herlings die Bestzeit gefahren – mit 1,3 Sekunden Vorsprung auf Mewse –, dahinter folgten dann Searle und Joel Rizzi. Die nächsten Events finden am 23. Juli und am 13. August statt – die Fahrer müssen jeweils eine Tageslizenz um zehn Pfund lösen.

Herlings agiert im Moment schon wieder nahe an seiner Top-Form. Der Niederländer holte zwei Grand-Prix-Siege und fuhr zuletzt in Matterley Basin in der Tageswertung auf Rang 5. In der WM-Tabelle hat sich der 30-Jährige bereits auf Position 6 verbessert – obwohl er die ersten drei Grands Prix der Saison 2025 verletzungsbedingt verpasst hatte.