Giuseppe Tropepe: Querschnittslähmung nach Crash

Die Hoffnungen haben sich leider nicht erfüllt. Bei einem Trainingsunfall Ende April hat sich Giuseppe Tropepe eine Querschnittslähmung zugezogen. Die Ärzte haben wenig Hoffnung, dass sich die Situation noch verbessert.

Nach den Wirbelsäulen-Traumata die sich Giuseppe Tropepe Ende April bei einem Trainingsunfall zugezogen hatte, gab es noch einen Funken Hoffnung, dass der Italiener die Beweglichkeit in seinen Beinen wiedererlangen könnte. Diese Hoffnung hat sich leider bis heute nicht bestätigt. Der 27-Jährige wird künftig mit einer Querschnittslähmung leben müssen.

«Seit meinem Crash sind jetzt ein paar Monate vergangen», erklärte Giuseppe über die sozialen Medien. «Viele Leute haben mir Nachrichten geschickt, um zu fragen, wie es mir geht, aber oft antworte ich nicht. Es tut mir leid, aber die Situation ist nicht die beste. Ich hielt es aber für richtig, ein paar Zeilen für alle Menschen zu schreiben, die sich um mich kümmern. Im Moment habe ich das Gefühl in meinen Beinen verloren. Die Ärzte sind pessimistisch in Bezug auf die Situation und niemand weiß wirklich, was in Zukunft passieren könnte. Im Moment konzentriere ich mich auf die Gegenwart. Es ist hart, aber ich habe nie aufgegeben. Auch wenn die Ärzte negativ sind, werde ich es bis zum Ende weiter versuchen!»

Tropepe startete in diesem Jahr für das italienische Team 'Millionaire Racing' mit Schwerpunkt auf die italienischen Meisterschaften. Bis 2024 war er noch in der MXGP am Start. Zuvor bestritt er die MX2-WM und die EMX250.

Im Namen aller Leser von SPEEDWEEK.com wünschen wir Giuseppe von dieser Stelle aus viel Kraft für sein künftiges Leben.