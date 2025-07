Jeff Herlings (KTM) verletzt, kein Start in Finnland

Bei einem Trainingsunfall im niederländischen Arnheim hat sich Red Bull KTM-Werksfahrer Jeffrey Herlings das Schlüsselbein gebrochen. Herlings muss operiert werden. Wie lange der Niederländer ausfallen wird, ist unklar.

Red Bull KTM-Werksfahrer Jeffrey Herlings hat sich am Dienstag während einer Trainingseinheit in Arnheim das Schlüsselbein gebrochen. Der fünfmalige Motocross-Weltmeister musste sich einer Operation unterziehen.

Ironie des Schicksals: 2023 hatte er sich ebenfalls im Sand von Arnheim das Schlüsselbein gebrochen.

Der Niederländer hatte die Grands Prix in Deutschland und Lettland gewonnen. Die nächsten WM-Läufe finden auf großen Sandstrecken in Finnland, Lommel und Arnheim statt. In Finnland wird er definitiv nicht starten können.

In der MXGP-WM war Herlings nach 12 von 20 Events bereits auf Platz 6 vorgerückt und hatte realistische Chancen, die Saison auf dem Podium zu beenden. Wann er in den Wettkampf zurückkehren kann, ist derzeit ungewiss. Der nächste WM-Lauf findet am 12.-13. Juli in Finnland statt.

WM-Stand nach WM-Runde 12 von 20:



1. Romain Febvre (F), Kawasaki, 584 Punkte

2. Lucas Coenen (B), KTM, 552, (-32)

3. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 411, (-173)

4. Ruben Fernandez (E), Honda, 383, (-201)

5. Maxime Renaux (F), Yamaha, 347, (-237)

6. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 325, (-259)

7. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 319, (-265)

8. Andrea Bonacorsi (I), Fantic, 312, (-272)

9. Tim Gajser (SLO), Honda, 305 (-279)

10. Jeremy Seewer (CH), Ducati, 274, (-310)