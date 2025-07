Loket: Romain Febvre (Kawasaki) startet von Pole

WM-Leader Romain Febvre gewann das MXGP Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Czech Republic in Loket vor Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen und Ruben Fernandez (HRC). Noah Ludwig (KTM) wurde Zwölfter.

Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Czech Republic, 14. Lauf zur Motocross-WM in Loket: Vor dem Start der MXGP-Klasse lichtete sich der Himmel und der Regen hörte auf. Zwar war die Strecke in der Anfangsphase noch ziemlich schlammig, aber die Streckenbedingungen verbesserten sich im Verlauf des Nachmittags spürbar.

Fantic-Werksfahrer Glenn Coldenhoff zog den Holeshot knapp vor WM-Leader Romain Febvre (Kawasaki). Febvre ging aber noch in der ersten Runde in der Rechtskurve nach der Boxengasse an Coldenhoff vorbei in Führung und kontrollierte danach das Rennen von der Spitze. Sein ärgster WM-Rivale Lucas Coenen (KTM) startete im Bereich der Top-3 und konnte sich ebenfalls gegen Coldenhoff durchsetzen. Der Belgier erreichte den führenden Febvre aber nicht.

Febvre gewann mit einem Vorsprung von 2,6 Sekunden vor Coenen. Damit konnte er seinen Vorsprung in der WM-Tabelle von 15 auf 16 Punkte ausbauen. Ruben Fernandez (Honda) setzte sich in der letzten Runde gegen Glenn Coldenhoff durch und beendete das Rennen auf Platz 3. Rückkehrer Maxime Renaux (Yamaha) wurde Fünfter.

Trotz eines Sturzes beendete der schweizerische Ducati-Werksfahrer Jeremy Seewer das Rennen auf Rang 8. Der deutsche Sarholz-KTM-Pilot Noah Ludwig zeigte nach gutem Start eine bemerkenswerte Leistung: Der Ascherslebener startete auf Platz 5, fiel dann zunächst auf Platz 13 zurück und beendete den Lauf nach einem Fehler von Fantic-Werksfahrer Brian Bogers auf Platz 12. MX2-Aufsteiger Quentin Marc Prugnieres debütierte in der MXGP in seinem neuen Team SR Motoblouz auf Platz 15.

Beta-Werksfahrer Tom Koch haderte auf Platz 21 mit den Bedingungen und Cato Nickel (Husqvarna) fiel nach der Hälfte des Rennens aus.

MXGP Qualifikation Loket:



1. Romain Febvre (F), Kawasaki

2. Lucas Coenen (B), KTM

3. Ruben Fernandez (E), Honda

4. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic

5. Maxime Renaux (F), Yamaha

6. Andrea Bonacorsi (I), Fantic

7. Brent van Doninck (B), Honda

8. Jeremy Seewer (CH), Ducati

9. Isak Gifting (S), Yamaha

10. Jago Geerts (B), Yamaha

11. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

12. Noah Ludwig (D), KTM

13. Brian Bogers (NL), Fantic

14. Jan Pancar (SLO), KTM

15. Quentin Marc Prugnieres (F), Honda

16. Roan van de Moosdijk (NL), KTM

17. Adam Sterry (GB), KTM

18. Kevin Brumann (CH), Husqvarna

19. Ben Watson (GB), Beta

20. Jakub Teresak (CZ), Honda

21. Tom Koch (D), Beta

22. Leopold Ambjörnson (S), Honda

23. Florian Hellrigl (A), KTM

…

29. (DNF) Cato Nickel (D), Husqvarna

30. (DNF) Cornelius Toendel (N), Honda

31. (DNF) Mattia Guadagnini (I), Ducati

...

DNS: Alberto Forato (I), Honda

DNS: Kevin Horgmo (N), Honda

DNS: Jeffrey Herlings (NL), KTM

DNS: Pauls Jonass (LT), Kawasaki

DNS: Tim Gajser (SLO), Honda

WM-Stand:



1. Romain Febvre (F), Kawasaki, 637 Punkte

2. Lucas Coenen (B), KTM, 621, (-16)

3. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 456, (-181)