Marc Quentin Prugnieres startet für SR Honda in Loket

Nach der Trennung vom deutschen WZ Racing KTM-Team steigt Marc Quentin Prugnieres mit dem französischen Team SR Motoblouz Honda in die MXGP als Ersatzfahrer für den verletzten Alberto Forato ein.

Es war ein Wechsel mit Ansage: Erst gestern wurde die Trennung von Marc Quentin Prugnieres vom deutschen WZ Racing Team bekanntgegeben und schon heute wurde das Engagement des Franzosen im Team SR Motoblouz Honda offiziell bestätigt.

Das französische Team stand plötzlich ohne Fahrer da, nachdem sich Kevin Horgmo den Daumen ausgekugelt und Alberto Forato in Finnland das Kreuzband zerrissen hatten.

Prugnieres soll schon am kommenden Wochenende in Loket sein MXGP-Debüt geben. Sein Einsatz ist hoch: Prugnieres hatte gute Chancen, den ADAC MX Youngster Cup zu gewinnen und auch in der WM sah es für den 20-Jährigen auf Rang 15 nicht schlecht aus. Ob er eine Zukunft in der MXGP hat, werden die nächsten Rennen zeigen.