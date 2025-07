Zeitplan und Vorschau Grand Prix Loket

Der Hartbodenkurs im tschechischen Loket wird am kommenden Wochenende wieder zahlreiche Fans aus Deutschland anlocken, denn Simon Längenfelder (KTM) kommt als WM-Führender zum 14. WM-Lauf der Saison 2025.

Der Grand Prix of Czech Republic ist kein gewöhnlicher WM-Lauf. Loket ist traditionell Austragungsort der EMX-Nachwuchsklassen der 65 ccm und 85 ccm Europameisterschaften. Darüber hinaus wird am kommenden Wochenende die EMX2T-Zweitakt-EM ausgetragen.

Nach den Prognosen der Meteorologen bleibt es in Loket am Wochenende bei Tageshöchsttemperaturen von 21 Grad für die Jahreszeit eher zu kühl. Der Himmel bleibt bewölkt und es könnte sogar vereinzelte Regen- und Gewitterschauer geben.

Für die deutschen Fans ist Loket wegen seiner geographischen Nähe zur deutschen Staatsgrenze auch eine Art zweiter Heim-Grand-Prix und mit Tom Koch (Beta), Maximilian Spies (KTM), Noah Ludwig (KTM), Justin Trache (Yamaha) und Cato Nickel (Husqvarna) stehen gleich mehrere deutsche Piloten am WM-Startgatter.

Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen konnte mit seinen 3 Laufsiegen in Finnland seinen Rückstand zu WM-Leader Romain Febvre (Kawasaki) auf 15 Punkte verkürzen. Wenn ihm in Loket ein ähnlicher Coup wie in Finnland gelingt, könnte es sogar schon am Sonntag einen Führungswechsel an der Tabellenspitze geben.

Mit Maxime Renaux (Yamaha) kehrt ein Hochkaräter in die WM zurück und Marc Quentin Prugnieres wird in Loket sein MXGP-Debüt im Team SR Motoblouz Honda geben.

WM-Stand MXGP:

1. Romain Febvre (F), Kawasaki, 627 Punkte

2. Lucas Coenen (B), KTM, 612, (-15)

3. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 449, (-178)

4. Ruben Fernandez (E), Honda, 407, (-220)

5. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 366, (-261)

6. Andrea Bonacorsi (I), Fantic, 353, (-274)

7. Maxime Renaux (F), Yamaha, 347, (-280)

8. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 325, (-302)

9. Tim Gajser (SLO), Honda, 305 (-322)

10. Jeremy Seewer (CH), Ducati, 296, (-331)

Für den deutschen Red Bull KTM-Werksfahrer Simon Längenfelder ist Loket so etwas wie ein zweiter Heim-Grand-Prix, denn sein Heimatort Regnitzlosau ist nur 80 km von Loket entfernt. Simon kommt als WM-Führender der MX2-Klasse nach Loket. Sein Vorsprung ist zuletzt in Finnland von 52 auf 43 Punkte geschrumpft und in erster Linie dürfte Titelverteidiger Kay de Wolf (Husqvarna) sehr motiviert sein, seinen Rückstand zur Spitze weiter zu verringern. Aber: Längenfelder ist auf Hartboden aufgewachsen. Der Kurs von Loket dürfte dem Deutschen liegen. In der MX2 haben sich neben Längenfelder zwei weitere deutsche Piloten angemeldet: Valentin Kees (KTM) und Collin Wohnhas (Husqvarna) werden sich der starken WM-Konkurrenz stellen.

WM-Stand MX2 nach 13 von 20 Rennen:



1. Simon Längenfelder (D), KTM, 613 Punkte

2. Andrea Adamo (I), KTM, 570, (-43)

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 565, (-48)

4. Sacha Coenen (B), KTM, 482, (-131)

5. Liam Everts (B), KTM, 464, (-149)

6. Thibault Benistant (F), Yamaha, 458, (-155)

7. Camden McLellan (ZA), Triumph, 393, (-220)

8. Valerio Lata (I), Honda, 281, (-332)

9. Cas Valk (NL), KTM, 197, (-416)

10. Guillem Farres (E), Triumph, 289, (-324)

So können die Rennen verfolgt werden*):

Livetiming (kostenlos)

Livestream MXGP-TV.com

Samstag, 26. Juli 2025



12:00 – Studio Show mit Paul Malin



12:55 – EMX2T Lauf 1

13:35 – MX2 Zeittraining

14:10 – MXGP Zeittraining



15:10 – EMX65 Lauf 1

15:45 – EMX85 Lauf 1



16:25 – MX2 Qualifikationsrennen

17:15 – MXGP Qualifikationsrennen

Sonntag, 27. Juli 2025



08:35 – EMX2T Lauf 2

09:50 – EMX65 Lauf 2

11:25 – EMX85 Lauf 2



13:00 - MX2 Lauf 1

14:00 - MXGP Lauf 1

16:00 - MX2 Lauf 2

17:00 - MXGP Lauf 2



*) Angaben in MESZ, ohne Gewähr