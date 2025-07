Maxime Renaux (Yamaha): Comeback in Loket

Maxime Renaux wird in Loket wieder am Start stehen

Yamaha-Werksfahrer Maxime Renaux, der sich in dieser Saison schon mehrere schwere Verletzungen zugezogen hatte, wird in Loket wieder ins Geschehen eingreifen. Auch Jago Geerts kann wieder starten.

Der französische Yamaha-Werksfahrer Maxime Renaux übernahm nach dem Saisonauftakt in Argentinien die WM-Führung, doch schon beim zweiten WM-Lauf in Cozar trat er mit zwei (!) gebrochenen und operierten Mittelhandknochen an. In Sardinien, dem 4. WM-Lauf, stürzte er erneut, spuckte Blut und konnte zum zweiten Lauf nicht antreten. Es folgte ein haarsträubender Crash im schweizerischen Frauenfeld mit einer Hüftverletzung. Renaux gab nicht auf, aber in Matterley Basin musste er einsehen, dass er seinem geschundenen Körper etwas Ruhe gönnen sollte.

«Nach ein paar Wochen Ruhe ist meine Hüfte jetzt wieder ziemlich gut», erklärte der Franzose. «Ich konnte wieder mit dem Training beginnen. An Loket habe ich einige gute Erinnerungen. Es ist eine Strecke, die ich wirklich mag. Ich gehe ohne Druck oder Erwartung in dieses Wochenende. Ich möchte dorthin zurückkehren, wo ich diese Saison begonnen habe.»

Auch sein belgischer Teamkollege Jago Geerts, der sich in Finnland Fuß und Schulter verletzt hatte, sich aber noch nicht 100% fit fühlt, wird in Loket an den Start gehen.