Quali-Race: Mathis Valin (Kawasaki) siegt im Schlamm

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann der französische Kawasaki-Werksfahrer Mathis Valin das Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Czech Republic im Schlamm von Loket. Simon Längenfelder (KTM) auf Platz 6.

MX2 Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Czech Republik, 14. Lauf zur Motocross-WM 2025: Am Ende des MX2-Zeittzrainings begann es in Loket heftig zu regnen und vor dem Start zum MX2-Qualifikationsrennen verwandelte sich die Strecke in eine Schlammwüste. Titelverteidiger Kay de Wolf# war im Zeittraining am Vormittag der Schnellste. Trotz Pole Position entschied sich der Niederländer aber für einen Startplatz ganz außen auf der rechten Seite der Startmaschine. De Wolf spekulierte darauf, die Fahrermeute auf der Außenlinie in der ersten Linkskehre überholen zu können und einem möglichen Massencrash aus dem Wege zu gehen. Diese Strategie ging allerdings nicht auf. Das Feld kam gut durch die erste Kurve und de Wolf fand sich im Mittelfeld wieder.

Der französische Kawasaki-Werksfahrer Mathis Valin zog den Holeshot, kontrollierte das Rennen von der Spitze und holte den ersten WM-Laufsieg in seiner jungen WM-Karriere. Interessant wurde es hinter dem Franzosen. Schon in der Startrunde krachte Camden Mc Lellan in sein Heck und flog über den Lenker ab. WM-Tabellenführer Simon Längenfelder# (KTM) startete im Bereich der Top-8, fiel zwischenzeitlich auf den 10. Platz zurück und kämpfte sich im Rennen wieder auf Platz 6 nach vorne.

Beeindruckend war die Leistung von Kay de Wolf, der aus dem Mittelfeld heraus unter den extremen Bedingungen konstant nach vorne fuhr. In der letzten Runde kassierte er seinen direkten WM-Rivalen Andrea Adamo (KTM) und beendete das Rennen hinter dem gut gestarteten Valerio Lata auf Platz 3. Dadurch verkürzte de Wolf seinen Rückstand zu WM-Leader Längenfelder von 48 auf 45 Punkte. Adamo auf Platz 4 verkürzte seinen Rückstand zu Längenfelder von 43 auf 41 Punkte.

MX2 Qualifikationsrennen Loket



1. Mathis Valin (F), Kawasaki

2. Valerio Lata (I), Honda

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

4. Andrea Adamo (I), KTM

5. Thibault Benistant (F), Yamaha

6. Simon Längenfelder (D), KTM

7. Julius Mikula (CZ), TM

8. Sacha Coenen (B), KTM

9. Jens Walvoort (NL), KTM

10. Guillem Farres (E), Triumph

11. Karlis Reisulis (LT), Yamaha

12. Oriol Oliver (E), KTM

13. Kay Karssemakers (NL), Kawasaki

14. Lyonel Reichl (L), Husqvarna

15. Camden McLellan (ZA), Triumph

16. Cas Valk (NL), KTM

17. Martin Venhoda (CZ), GASGAS

18. Jaroslav Katrinak (SK), GASGAS

19. Valentin Kees (D), KTM

20. Filip Olsson (S), KTM

…

DNS: Liam Everts (B), KTM

DNS: Ferruccio Zanchi (I), Honda

DNS: Rick Elzinga (NL), Yamaha

WM-Stand:



1. Simon Längenfelder (D), KTM, 618

2. Andrea Adamo (I), KTM, 577, (-41)

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 573, (-45)