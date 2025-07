MXoN: Chase Sexton (KTM) bereit für Team USA

Am 5. Oktober findet in Crawfordsville das Motocross der Nationen statt. Team USA wurde noch nicht offiziell präsentiert, aber es zeichnen sich erste Tendenzen ab. Red Bull KTM-Werksfahrer Chase Sexton ist bereit.

Die Nominierung des US-Teams für das MXoN hat ein besonderes Gewicht, denn auf heimischem Boden geht es um nichts anderes als um den Sieg. Red Bull KTM-Werksfahrer Chase Sexton ist der einzige Pilot, der am vergangenen Wochenende dem überragenden Australier Jett Lawrence (HRC) in dieser Saison einen Tagessieg abluchsen konnte.

In Washougal äußerte Sexton, dass er bereit sei, in diesem Jahr für Team USA zu starten. Zuvor hatte auch Haiden Deegan (Yamaha) seine Bereitschaft erklärt, beim Nationencross zu starten. Mit Sexton und Deegan hätte Team USA zweifellos eine sehr gute Basis für eine geschlossene starke Mannschaftsleistung. Als dritter Fahrer käme nach dem Stand der Dinge Eli Tomac (Yamaha) in Betracht, der in Washougal wieder auf dem Podium stand. Mit Justin Cooper, RJ Hampshire und Cooper Webb, der im Oktober wieder fit sein dürfte, stehen weitere Kandidaten bereit.

Wenn sich die Lage nicht durch Verletzungspech verändert, hat Teamchef Roger de Coster in diesem Jahr alle Optionen offen. Sexton erklärte, dass für ihn natürlich zunächst die SMX-Playoffs im Fokus stehen, die im September stattfinden. Das Motocross der Nationen beginnt genau zwei Wochen nach dem 3. SMX-Playoff in Las Vegas.

Titelverteidiger Australien geht in Crawfordsville mit den beiden Lawrence-Brüdern als Favorit ins Rennen. Auch mit einer starken Besetzung wird das Unternehmen Chamberlain-Trophy für Team USA und alle anderen Teams eine Herausforderung.