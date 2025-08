Lommel: Lucas Coenen (KTM) siegt trotz Krankheit

Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen gewann das Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Flanders im Tiefsand von Lommel (Belgien) vor WM-Leader Romain Febvre (Kawasaki) und verkürzte seinen Rückstand auf 9 Punkte.

Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Flanders im belgischen Lommel: Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen brannte im Zeittraining die schnellste Rundenzeit in den Boden. Rückkehrer Jeffrey Herlings (KTM) startete von Gate 2 und WM-Leader Romain Febvre (Kawasaki) von Startplatz 5 ins Rennen. Herlings gelang nach seiner Rennpause kein guter Start. Er ging von Platz 9 aus ins Rennen und beendete es auch auf Platz 9.

Den Holeshot zog ein Außenseiter: Der schwedische Yamaha-Privatfahrer Isak Gifting führte das Rennen 6 von 12 Runden lang vor Yamaha-Werksfahrer Calvin Vlaanderen an. Lucas Coenen musste sich nach mäßigem Start von Platz 5 aus nach vorne kämpfen. Als er an Platz 2 und Vlaanderens Hinterrad angekommen war, überholte er die beiden Führenden in einem Zug und kontrollierte ab Runde 7 das Geschehen von der Spitze aus.

Der belgische Lokalmatador gewann am Ende mit einem Vorsprung von 4,7 Sekunden vor Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre, der sich auch erst gegen mehrere Kontrahenten durchsetzen musste. Nach dem Zieleinlauf gab Sieger Lucas Coenen zu, dass er an diesem Wochenende mit einer Sommergrippe zu kämpfen hat, die ihm auch deutlich ins Gesicht geschrieben stand. «Es ging darum, Kraft für die morgigen Rennen zu sparen», erklärte der Belgier. Mit seinem Sieg verkürzte Coenen seinen Rückstand zur Tabellenspitze und Romain Febvre von 10 auf 9 Punkte.

Isak Gifting, der das Rennen über die Hälfte der Distanz angeführt hatte, kam auf einem mehr als respektablen vierten Platz ins Ziel. Ein weiterer Skandinavier, namentlich der Norweger Hakon Fredriksen, holte auf Platz 10 den letzten WM-Punkt. Der in Lommel als Wildcard-Pilot startende Fredriksen hatte schon vor zwei Wochen im Sand von Tensfeld beim 5. Lauf der ADAC MX Masters seine Qualitäten im Sand unter Beweis gestellt.

HRC-Werksfahrer Ruben Fernandez, der vor einer Woche in Loket noch auf Podiumskurs unterwegs war, kam nur auf Platz 23 ins Ziel. Und die deutschen Fahrer? Maximilian Spies (KTM) qualifizierte sich auf Platz 16 und Beta-Werksfahrer Tom Koch auf Rang 24.

MXGP Qualifikation Lommel:



1. Lucas Coenen (B), KTM

2. Romain Febvre (F), Kawasaki

3. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

4. Isak Gifting (S), Yamaha

5. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic

6. Jago Geerts (B), Yamaha

7. Brent van Doninck (B), Honda

8. Andrea Bonacorsi (I), Fantic

9. Jeffrey Herlings (NL), KTM

10. Hakon Fredriksen (N), Yamaha

11. Maxime Renaux (F), Yamaha

12. Ben Watson (GB), Beta

13. Brian Bogers (NL), Fantic

14. Roan van de Moosdijk (NL), KTM

15. Kevin Brumann (CH), Husqvarna

16. Maximilian Spies (D), KTM

17. Jan Pancar (SLO), KTM

18. Adam Sterry (GB), KTM

19. Mattia Guadagnini (I), Ducati

20. Jeremy Seewer (CH), Ducati

...

23. Ruben Fernandez (E), Honda

24. Tom Koch (D), Beta

...

27. (DNF). Quentin Marc Prugnieres (F), Honda

…

DNS: Noah Ludwig (D), KTM

DNS: Cato Nickel (D), Husqvarna

DNS: Cornelius Toendel (N), Honda

DNS: Alberto Forato (I), Honda

DNS: Kevin Horgmo (N), Honda

DNS: Pauls Jonass (LT), Kawasaki

DNS: Tim Gajser (SLO), Honda

WM-Stand:



1. Romain Febvre (F), Kawasaki, 687 Punkte

2. Lucas Coenen (B), KTM, 678, (-9)

3. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 500, (-187)