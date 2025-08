Lommel: Kay de Wolf (Husqvarna) gewinnt Qualifikation

Titelverteidiger Kay de Wolf (Husqvarna) gewann das Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Flanders im belgischen Tiefsand von Lommel vor Andrea Adamo (KTM) und Camden Mc Lellan (Triumph). Längenfelder auf Platz 4.

MX2 Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Flanders in Lommel: Der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen zog den Holeshot und legte zu Beginn des Rennens ein krasses Tempo vor. Von Anfang an ging er ans Limit und oft auch darüber hinaus. Nach 2 Runden hatte der Belgier schon einen Vorsprung von 12 Sekunden herausgefahren, doch es kam, wie es kommen musste: Sacha stürzte, behielt aber zunächst seine Führungsposition, doch Titelverteidiger Kay de Wolf (Husqvarna) hatte sich von Platz 4 aus an Andreas Adamo (KTM) vorbei nach vorne gekämpft und befand sich nach Sachas Crash in Schlagdistanz zum Führenden. Lange musste der Niederländer nicht warten, bis Sacha seinen nächsten Fehler beging. Coenen verlor die Kontrolle über sein Bike und kam von der Strecke ab, so dass de Wolf einfach vorbeifahren konnte und danach das Rennen von der Spitze kontrollierte.

Es sollte nicht der letzte Fehler von Sacha Coenen bleiben. Danach stürzte er erneut mehrfach, fiel zunächst auf Platz 6 und am Ende sogar auf Platz 7 zurück und musste damit für das Risiko der Anfangsphase einen hohen Preis zahlen.

Kay de Wolf gewann am Ende mit einem Vorsprung von 4,8 Sekunden vor Andrea Adamo und Camden Mc Lellan. WM-Leader Simon Längenfelder hielt sich von den Scharmützeln an der Spitze des Feldes fern. Der Deutsche startete im Bereich der Top-7 und kämpfte sich Runde für Runde auf Platz 4 nach vorne. Nach der Hälfte des Rennens ging er mit einem gewaltigen Sprung an Camden McLellan vorbei auf Platz 3, doch der Triumph-Werksfahrer konnte einen Konter platzieren. Platz 4 ging für Längenfelder am Ende mit Blick auf die WM-Tabelle völlig in Ordnung. Er musste an seinen Verfolger Andrea Adamo lediglich zwei Punkte und an Kay de Wolf drei Punkte abgeben.

MX2 Qualifikationsrennen Lommel:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

2. Andrea Adamo (I), KTM

3. Camden McLellan (ZA), Triumph

4. Simon Längenfelder (D), KTM

5. Thibault Benistant (F), Yamaha

6. Mathis Valin (F), Kawasaki

7. Sacha Coenen (B), KTM

8. Rick Elzinga (NL), Yamaha

9. David Braceras (E), Honda

10. Jens Walvoort (NL), KTM

11. Cas Valk (NL), KTM

12. Mads Fredsoe (DK), Husqvarna

13. Nico Greutmann (CH), Husqvarna

14. Bradley Mesters (NL), KTM

15. Valerio Lata (I), Honda

16. Scott Smulders (NL), Triumph

17. Nicolai Skovbjerg (S), Yamaha

18. Liam Owens (AUS), Husqvarna

19. Emile de Baere (B), TM

20. Pelle Gundersen (N), Husqvarna

…

26. Lotte van Drunen (NL), Yamaha

…

33. (DNF) Maximilian Werner (D), KTM

…

DNS: Liam Everts (B), KTM

DNS: Ferruccio Zanchi (I), Honda

WM-Stand:



1. Simon Längenfelder (D), KTM, 672

2. Andrea Adamo (I), KTM, 627, (-45)

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 616, (-56)