Der krasse Crash von Isak Gifting (Yamaha) im Video

Die GoPro-Bilder von HRC-Werksfahrer Tim Gajser zeigen seine Kollision im ersten Lauf mit dem glücklosen Lokalmatador Isak Gifting (Yamaha) aus der Fahrerperspektive. Der übermotivierte Gifting ging übers Limit.

Isak Gifting startet für das privat geführte Team JK Racing Yamaha. Schon 2024 begeisterte der Lokalmatador in Schweden mit einem Husarenritt die Fans auf den Felsen über dem Hartbodenkurs von Uddevalla.

In diesem Jahr legte der Gifting noch nach. In beiden Läufen agierte er am Limit, wuchs dabei aber auch über sich hinaus. Im zweiten Lauf warf er sogar einen möglichen Laufsieg in der letzten Runde weg. Im ersten Lauf duellierte er sich runden lang mit Tim Gajser (Honda).

Aus der Perspektive von Gajsers Helmkamera ist zu erkennen, dass Gifting komplett am Limit agierte. Er sprang von links nach rechts und von rechts nach links (cross jumping) bis es krachte. Tim Gajser hatte bei der Kollision im ersten Lauf keinerlei Chance auszuweichen, denn er befand sich selbst mitten in der Flugphase des Sprungs als Gifting die Strecke von links nach rechts querte.

Für Gajser war das Rennen nach dem Zwischenfall beendet. Gifting wirkte nach dem Sturz angezählt, doch der zähe Schwede fuhr weiter, stürzte später aber erneut. Nach seinem Husarenritt im zweiten Lauf hätte ihm sicher jeder den möglichen Laufsieg gegönnt, aber seine Rennen waren jenseits des Limits.

Zum Glück blieben in Uddevalla alle Beteiligten heil, aber das Thema cross jumping bleibt unter den Fahrern umstritten. Tim Gajser reagierte nach dem Zwischenfall jedenfalls sichtlich verärgert.