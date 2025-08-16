Romain Febvre (Kawasaki) in Uddevalla auf Pole
Romain Febvre gewann das Qualifikationsrennen in Uddevalla
MX2 Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Sweden in Uddevalla: Der niederländische Fantic-Werksfahrer und aktuell WM-Dritte, Glenn Coldenhoff, zog den Holeshot, wurde aber noch in der ersten Runde von Jeffrey Herlings (KTM) und Romain Febvre (Kawasaki) kassiert und fiel damit zunächst auf Rang 3 zurück. Febvre verlor keine Zeit, setzte sich noch in der ersten Runde gegen Herlings durch und übernahm danach die Spitze. Rückkehrer Tim Gajser (Honda) überholte ebenfalls Coldenhoff und übernahm damit die dritte Position.
Gajser überholte danach Herlings auf Platz 2, doch 'The Bullet' konterte sofort und verteidigte seinen zweiten Platz gegenüber dem Slowenen.
Lucas Coenen (KTM) startete im Bereich der Top-7 und agierte im Rennen konstant auf Platz 6. Mit Febvre auf Rang 1 und Coenen auf Position 6 machte WM-Leader Febvre in der WM-Tabelle wieder 5 Punkte gut und erhöhte vor den beiden Wertungsläufen seinen Vorsprung von 9 auf 14 Zähler.
Ducati-Werksfahrer Jeremy Seewer war auf Platz 14 der beste Fahrer aus dem deutschsprachigen Raum. Maximilian Spies (KTM) wurde auf Platz 20 der beste deutsche MXGP-Pilot. Der Schweizer Kevin Brumann wurde Einundzwanzigster und Beta-Werksfahrer Tom Koch erzielte auf Platz 24 ein enttäuschendes Ergebnis.
MXGP Qualifikation Uddevalla:
1. Romain Febvre (F), Kawasaki
2. Jeffrey Herlings (NL), KTM
3. Tim Gajser (SLO), Honda
4. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic
5. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha
6. Lucas Coenen (B), KTM
7. Ruben Fernandez (E), Honda
8. Jan Pancar (SLO), KTM
9. Pauls Jonass (LT), Kawasaki
10. Isak Gifting (S), Yamaha
11. Maxime Renaux (F), Yamaha
12. Brent van Doninck (B), Honda
13. Andrea Bonacorsi (I), Fantic
14. Jeremy Seewer (CH), Ducati
15. Adam Sterry (GB), KTM
16. Brian Bogers (NL), Fantic
17. Mattia Guadagnini (I), Ducati
18. Quentin Marc Prugnieres (F), Honda
19. Ben Watson (GB), Beta
20. Maximilian Spies (D), KTM
21. Kevin Brumann (CH), Husqvarna
22. Roan van de Moosdijk (NL), KTM
…
24. Tom Koch (D), Beta
...
DNS: Jago Geerts (B), Yamaha
DNS: Alberto Forato (I), Honda
DNS: Kevin Horgmo (N), Honda
DNS: Noah Ludwig (D), KTM
WM-Stand:
1. Romain Febvre (F), Kawasaki, 744 Punkte
2. Lucas Coenen (B), KTM, 730, (-14)
3. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 541, (-203)