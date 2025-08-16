Romain Febvre (Kawasaki) in Uddevalla auf Pole

Der französische WM-Leader Romain Febvre (Kawasaki) konnte mit seinem Sieg im Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Sweden in Uddevalla seinen Vorsprung in der Tabelle von 9 auf 14 Punkte ausbauen.

MX2 Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Sweden in Uddevalla: Der niederländische Fantic-Werksfahrer und aktuell WM-Dritte, Glenn Coldenhoff, zog den Holeshot, wurde aber noch in der ersten Runde von Jeffrey Herlings (KTM) und Romain Febvre (Kawasaki) kassiert und fiel damit zunächst auf Rang 3 zurück. Febvre verlor keine Zeit, setzte sich noch in der ersten Runde gegen Herlings durch und übernahm danach die Spitze. Rückkehrer Tim Gajser (Honda) überholte ebenfalls Coldenhoff und übernahm damit die dritte Position.

Gajser überholte danach Herlings auf Platz 2, doch 'The Bullet' konterte sofort und verteidigte seinen zweiten Platz gegenüber dem Slowenen.

Lucas Coenen (KTM) startete im Bereich der Top-7 und agierte im Rennen konstant auf Platz 6. Mit Febvre auf Rang 1 und Coenen auf Position 6 machte WM-Leader Febvre in der WM-Tabelle wieder 5 Punkte gut und erhöhte vor den beiden Wertungsläufen seinen Vorsprung von 9 auf 14 Zähler.

Ducati-Werksfahrer Jeremy Seewer war auf Platz 14 der beste Fahrer aus dem deutschsprachigen Raum. Maximilian Spies (KTM) wurde auf Platz 20 der beste deutsche MXGP-Pilot. Der Schweizer Kevin Brumann wurde Einundzwanzigster und Beta-Werksfahrer Tom Koch erzielte auf Platz 24 ein enttäuschendes Ergebnis.

MXGP Qualifikation Uddevalla:



1. Romain Febvre (F), Kawasaki

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM

3. Tim Gajser (SLO), Honda

4. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic

5. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

6. Lucas Coenen (B), KTM

7. Ruben Fernandez (E), Honda

8. Jan Pancar (SLO), KTM

9. Pauls Jonass (LT), Kawasaki

10. Isak Gifting (S), Yamaha

11. Maxime Renaux (F), Yamaha

12. Brent van Doninck (B), Honda

13. Andrea Bonacorsi (I), Fantic

14. Jeremy Seewer (CH), Ducati

15. Adam Sterry (GB), KTM

16. Brian Bogers (NL), Fantic

17. Mattia Guadagnini (I), Ducati

18. Quentin Marc Prugnieres (F), Honda

19. Ben Watson (GB), Beta

20. Maximilian Spies (D), KTM

21. Kevin Brumann (CH), Husqvarna

22. Roan van de Moosdijk (NL), KTM

…

24. Tom Koch (D), Beta

...

DNS: Jago Geerts (B), Yamaha

DNS: Alberto Forato (I), Honda

DNS: Kevin Horgmo (N), Honda

DNS: Noah Ludwig (D), KTM

WM-Stand:



1. Romain Febvre (F), Kawasaki, 744 Punkte

2. Lucas Coenen (B), KTM, 730, (-14)

3. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 541, (-203)