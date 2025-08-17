Überraschungssieg von Simon Längenfelder (KTM)

Mit einem 5-1-Ergebnis gewann der deutsche WM-Leader Simon Längenfelder (KTM) den Grand Prix of Sweden in Uddevalla und konnte damit seinen Vorsprung in der WM-Tabelle auf 40 Punkte ausbauen.

«Nach Platz 5 im ersten Lauf hatte ich selbst nicht mehr erwartet, dass ich hier noch den Tagessieg holen könnte», erklärte Red Bull KTM-Werksfahrer Simon Längenfelder nach seinem Sieg im zweiten Lauf von Uddevalla, Grand Prix of Sweden, 16. Lauf der Motocross-WM 2025.

Polesetter Thibault Benistant (Yamaha) zog den Holeshot vor Simon Längenfelder (KTM) und führte das Rennen vier Runden lang an, bevor der deutsche WM-Leader die Lücke schloss und mit viel Schwung am Franzosen vorbei in Führung ging. Danach zog Längenfelder konstant und fehlerfrei seine Runden und gewann am Ende mit einem Vorsprung von 4,1 Sekunden vor Thibault Benistant.

Titelverteidiger Kay de Wolf (Husqvarna) startete auf Rang 4 und setzte am Ende Mathis Valin (Kawasaki) massiv unter Druck. In der letzten Runde kam Valin von der Strecke ab, so dass de Wolf den dritten Platz kampflos erbte. Mit einem 3-3-Ergebnis stand der Titelverteidiger aus den Niederlanden auf dem zweiten Podiumsplatz.

Der Sieger des ersten Laufs, Andrea Adamo (KTM), haderte im zweiten Lauf mit Problemen:

Der Sizilianer startete nur im Bereich der Top-7, stürzte und fiel auf Platz 8 zurück. «Am Ende ist mir auch noch die Kupplung ausgefallen», erklärte Adamo seine Probleme. Trotzdem stand Adamo mit einem 1-8-Ergebnis auf dem dritten Podiumsrang.

Simon Längenfelder feierte in Uddevalla seinen 5. Grand-Prix-Sieg der laufenden Saison. Seinen Vorsprung in der WM-Tabelle konnte er in Schweden von 38 auf 40 Punkte ausbauen. Schon in der kommenden Woche geht es im niederländischen Arnheim mit WM-Runde 17 weiter, ein Sandrennen, das wieder ganz nach dem Geschmack von Kay de Wolf sein wird. Die WM 2025 bleibt spannend.

MX2 Uddevalla:



1. Simon Längenfelder (D), KTM, 5-1

2. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 3-3

3. Andrea Adamo (I), KTM, 1-8

4. Sacha Coenen (B), KTM, 2-7

5. Thibault Benistant (F), Yamaha, 8-2

6. Mathis Valin (F), Kawasaki, 6-4

7. Camden McLellan (ZA), Triumph, 7-5

8. Liam Everts (B), KTM, 4-9

9. Guillem Farres (E), Triumph, 9-6

10. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 13-12

...

DNS: Ferruccio Zanchi (I), Honda

WM-Stand nach 16 von 20 Rennen:



1. Simon Längenfelder (D), KTM, 754 Punkte

2. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 714, (-40)

3. Andrea Adamo (I), KTM, 695, (-59)

4. Sacha Coenen (B), KTM, 599, (-155)

5. Thibault Benistant (F), Yamaha, 558, (-196)

6. Camden McLellan (ZA), Triumph, 504, (-250)

7. Liam Everts (B), KTM, 497, (-257)

8. Valerio Lata (I), Honda, 366, (-388)

9. Guillem Farres (E), Triumph, 357, (-397)

10. Mathis Valin (F), Kawasaki, 347, (-407)