ADAC MX Masters: Finale 2022 in Fürstlich Drehna

Die ADAC MX Masters gastieren am 8. und 9. Oktober 2022 in Fürstlich Drehna

Der MSC Fürstlich Drehna wird in der Saison 2022 das Finale des ADAC MX Masters austragen. Am 8. und 9. Oktober fallen dann auf der traditionsreichen Rennstrecke «Rund um den Mühlberg» die Titelentscheidungen.

Seit 2006 ist der MSC Fürstlich Drehna e. V. im ADAC als Veranstalter ein treuer Partner des ADAC und richtete seitdem alljährlich den Saisonauftakt der deutschen Top-Motocross-Serie ADAC MX Masters aus. Die letzten beiden Corona-Jahre gestalteten sich für alle Beteiligten schwierig, sodass 2020 gar kein Rennen in Fürstlich Drehna stattfinden konnte und im vorigen Jahr auf der traditionsreichen Rennstrecke «Rund um den Mühlberg» im September gefahren wurde.

In diesem Jahr ist das beliebte Motocross im Süden Brandenburgs neuerdings als Finale des ADAC MX Masters auf das Wochenende 8. und 9. Oktober terminiert, sodass hier voraussichtlich sämtliche Titelentscheidungen fallen werden.

«Ursprünglich wollten wir wieder im April den Saisonauftakt ausrichten, doch nachdem die Motocross-WM ihren Kalender noch einmal geändert und den April ziemlich vollgepackt hat, macht es für uns keinen Sinn, an unserem ursprünglichen Termin festzuhalten», erklärt Marcel Rentsch, der Vorsitzende des MSC Fürstlich Drehna. «Uns als Verein war ebenso wichtig wie dem ADAC, den zahlreichen internationalen Nachwuchsfahrern möglichst viele Startoptionen zu bieten und damit auch um die Meisterschaft kämpfen zu können.»

«Wir haben dann in Absprache mit dem ADAC entschieden, wieder in den Herbst zu gehen. Wenn die Meisterschafts-Entscheidungen in allen Klassen, so wie im vorigen Jahr, noch offen sind, ist das Finale auszurichten natürlich ebenfalls sehr interessant. Ich persönlich finde, dass das Ganze sogar einen zusätzlichen Vorteil haben könnte, denn die Weltmeisterschaft und das Motocross of Nations sind zu unserem neuen Termin im Oktober fertig, sodass wir vielleicht den einen oder anderen WM-Fahrer bei uns haben könnten.»

Nach vielen Jahren mit dem traditionellen Saisonauftakt freut sich der Verein, nun auch mal das Meisterschaftsfinale ausrichten zu können, was durchaus auch eine Variante für die Zukunft sein könnte. «Wir werden am 8. und 9. Oktober sehen, wie gut die Zuschauer den neuen Termin annehmen und dann für die Zukunft entscheiden», meinte Marcel Rentsch abschließend.

Weitere Informationen finden Sie unter www.msc-fuerstlich-drehna.de.