MX Masters in Drehna: Vorschau und Livestreams

In Fürstlich Drehna beginnen an diesem Wochenende die ADAC MX Masters

In diesem Jahr gibt es bei den ADAC MX Masters einige Neuerungen: Die Starts erfolgen auf Startgittern wie in der WM. In Drehna wurde die Fahrtrichtung geändert und der Auftritt von Max Nagl auf Triumph wird erwartet.

Im brandenburgischen Drehna beginnen am kommenden Wochenende die ADAC MX Masters 2025, die in insgesamt 8 Veranstaltungen ausgetragen werden – mit Zwischenstopp im französischen Bitche am 31. August.

Mit Spannung wird der erste große Auftritt von Titelverteidiger Max Nagl auf der Triumph TF450 erwartet. Blitzstarter Noah Ludwig (Sarholz KTM) konnte bei seinen bisherigen WM-Einsätzen bereits 19 WM-Punkte sammeln. Zusammen mit Lokalmatador Maximilian Spies (Becker Racing KTM) wollen die 'jungen Wilden' im Sinne des Wortes den Spies herumdrehen und Routinier Nagl das Unternehmen Titelverteidigung nicht zu leicht machen. Auch wenn Jordi Tixier in diesem Jahr verletzungsbedingt fehlt, ist das Feld hochkarätig besetzt: Kosak-KTM geht mit Roan van de Moosdijk ins Rennen. Der Österreicher Marcel Stauffer (KTM) mischte im Trentino die Top-10 der MXGP-Asse auf. Mit Kevin Brumann (Husqvarna) geht ein weiterer MXGP-Dauerstarter aus der Schweiz ins Rennen und auch sein Landsmann Mike Gwerder wird sich der 450er Konkurrenz stellen. Mitchell Evans war 2020 noch in HRC-Diensten als Teamkollege von Tim Gajser in der MXGP-WM unterwegs.

«Seit 2006 findet der Saisonauftakt fast immer bei uns statt», erklärte der Vereinsvorsitzende des gastgebenden MSC Fürstlich Drehna, Marcel Rentsch.«In diesem Jahr ist die Spannung besonders groß: Zum einen haben wir die Rennrichtung der Strecke wieder einmal gedreht und fahren zum ersten Mal seit 2012 wieder in der ursprünglichen Richtung entgegen des Uhrzeigersinns. Zum anderen kommen in diesem Jahr erstmals die aus der Weltmeisterschaft bekannten Startgitter zum Einsatz.»

Neben der ADAC MX Masters Klasse treten in Drehna auch die Nachwuchsklassen ADAC MX Youngster Cup, ADAC MX Junior Cup 125 sowie ADAC MX Junior Cup 85 mit Teilnehmern aus insgesamt 26 Nationen an. Die Klassen ADAC MX Masters sowie ADAC MX Youngster Cup bestreiten am Wochenende je drei Wertungsläufe. In den beiden ADAC MX Junior Cup-Klassen werden zwei Wertungsläufe gefahren. Die ersten Rennen um Meisterschaftspunkte wie üblich am Samstag statt.

Alle Rennen aus Fürstlich Drehna werden im kostenlosen Livestream übertragen. Zwischen den Läufen sorgen zahlreiche Interviews für Unterhaltung und aktuelle Informationen. Am Samstag beginnt die Sendung um 14.35 Uhr, am Sonntag startet die Übertragung bereits um 09.50 Uhr.