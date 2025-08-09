Gaildorf: Van de Moosdijk (KTM) gewinnt am Samstag

Der niederländische Kosak KTM-Pilot Roan van de Moosdijk gewann das Samstagsrennen der ADAC MX Masters in Gaildorf vor Jordi Tixier (Honda) und Noah Ludwig (KTM). Max Nagl (Triumph) wurde nach Sturz Zehnter.

Samstagsrennen zum 6. Lauf der ADAC MX Masters im schwäbischen Gaildorf: Der französische KMP Honda-Pilot Jordi Tixier brannte im Qualifying die Bestzeit in den harten Boden und startete unter sommerlichen Temperaturen von der Pole-Position ins Rennen. Der in der Meisterschaft führende Max Nagl (Triumph) hadert noch immer mit gesundheitlichen Problemen und konnte sich in Gaildorf nur auf dem 16. Platz qualifizieren und musste von einem entsprechend ungünstigeren Startplatz ins Rennen gehen.

Den Holeshot zog Blitzstarter Noah Ludwig (Sarholz Honda) vor Roan van de Moosdijk (Kosak KTM), Mike Gwerder (HTS KTM) und Jordi Tixier (Honda).

Van de Moosdijk blieb in Schlagdistanz zum führenden Ludwig, attackierte in der 3. Runde und ging in der Splitlane am Sarholz-Piloten vorbei in Führung. Von hinten rückte Jordi Tixier mit schnellen Rundenzeiten nach und schloss die Lücke zu den beiden Führenden, während Gwerder nach einem Fehler zurückfiel. Jordi Tixier ging zunächst an Marcel Stauffer (KTM) und später an Noah Ludwig vorbei auf Rang 2. Stauffer trat übrigens mit dem Handicap eines noch nicht genesenen Kreuzbandrisses an. In den letzten Runden entbrannte ein Duell zwischen van de Moosdijk und Tixier um den Laufsieg. Der Niederländer verteidigte seine Position und gewann mit einem Vorsprung von 1,8 Sekunden vor Tixier und Ludwig.

Titelverteidiger Max Nagl (Triumph) startete im Bereich der Top-10. Der Tabellenführer arbeitete sich auf Platz 9 aus nach vorne, leistete sich dann aber in Runde 3 einen kleinen Sturz, der ihn wieder auf den 12. Platz zurückwarf. Nach diesem Zwischenfall war der Zug für Max abgefahren und er konnte auf dem 10. Platz nur noch Schadensbegrenzung betreiben. Damit spitzt sich der Zweikampf an der Tabellenspitze weiter zu. Mit van de Moosdijk auf Rang 1 und Nagl auf Platz 10 nahm der Niederländer dem deutschen Tabellenführer 14 Punkte ab. Vor den beiden Sonntagsrennen schmolz Nagls Vorsprung damit von 24 auf 10 Punkte. In der Meisterschaft wird es also jetzt noch einmal richtig spannend.

Ergebnis ADAC MX Masters Gaildorf, Lauf 1:



1. Roan van de Moosdijk (NL), KTM

2. Jordi Tixier (F), Honda

3. Noah Ludwig (D), KTM

4. Maximilian Spies (D), KTM

5. Jörgen Matthias Talviku (EST), Yamaha

6. Kevin Brumann (CH), Husqvarna

7. Marcel Stauffer (A), KTM

8. Jere Haavisto (FIN), KTM

9. Mike Stender (D), Yamaha

10. Max Nagl (D), Triumph