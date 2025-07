Tensfeld: Hakon Fredriksen (Yamaha) siegt am Samstag

Hakon Frederiksen gewann den Auftakt der ADAC MX Masters in Tensfeld

Der norwegische Gaststarter Hakon Fredriksen (Yamaha) gewann das Samstagsrennen zum 5. Lauf der ADAC MX Masters im Sand von Tensfeld vor Max Nagl (Triumph). WM-Leader Simon Längenfelder (KTM) wurde Fünfter.

Samstagsrennen zum 5. Lauf der ADAC MX Masters im Sand von Tensfeld: Gaststarter Hakon Fredriksen (Lukes Racing Yamaha) war schon im Zeittraining der Schnellste. Der Norweger startete von der Pole-Position in den ersten Wertungslauf, doch er erwischte keinen guten Start und ging nur von Platz 7 aus ins Rennen.

Den Holeshot zog Noah Ludwig, doch dem deutschen Sarholz-Honda-Piloten rutschte in der ersten Kurve das Hinterrad weg, sodass er sich um 180 Grad drehte. Ludwig musste vom Ende des Feldes eine Aufholjagd starten, doch nach 10 Runden beendete er das Rennen. Auch Bielstein-Sieger Marcel Stauffer (KTM) aus Österreich kollidierte in der Anfangsphase mit einem Kontrahenten und stürzte, wobei sich die Motorräder ineinander verkeilten. Auch Stauffer musste das Rennen aufgeben.

Die Spitze übernahm Titelverteidiger Max Nagl (Triumph). Der Tabellenführer kontrollierte das Rennen zunächst vor Maximilian Spies (Becker Racing KTM), der mit einer arg lädierten Hand an den Start gehen musste und gegen die Schmerzen kämpfte. Trotz dieses Handicaps erreichte 'Spicy' das Ziel am Ende auf Platz 4.

Nach 11 Runden hatte sich der wie entfesselt fahrende Hakon Fredriksen bis auf Platz 2 vorgearbeitet. In Runde 12 ging er an Nagl vorbei in Führung. Der Deutsche leistete mit Blick auf das große Bild wenig Widerstand, denn seine Meisterschaftskontrahenten befanden sich allesamt hinter ihm.

Gaststarter Simon Längenfelder (Red Bull KTM), der mit der gegen die 450er unterlegenen 250er antrat, musste sich nach dem Start aus dem Mittelfeld heraus nach vorne arbeiten. Mit guten Rundenzeiten und hohem Kurvenspeed robbte er sich bis zur Hälfte des Rennens bis auf Platz 5 nach vorne und hatte danach bereits Maximilian Spies auf Rang 4 im Visier. Ein Sturz in einer schnellen Rechtskurve warf den WM-Leader wieder zurück. Längenfelder kam am Ende auf Platz 5 ins Ziel.

Hakon Fredriksen gewann den ersten Lauf mit einem Vorsprung von 5,6 Sekunden vor Max Nagl und Roan van de Moosdijk.

Ergebnis ADAC MX Masters Tensfeld, Lauf 1:



1. Hakon Fredriksen (N), Yamaha

2. Max Nagl (D), Triumph

3. Roan van de Moosdijk (NL), KTM

4. Maximilian Spies (D), KTM

5. Simon Längenfelder (D), KTM

6. Jörgen Matthias Talviku (EST), Yamaha

7. Kevin Brumann (CH), Husqvarna

8. Cornelius Toendel (N), Honda

9. Jordi Tixier (F), Honda

10. Victor Alonso (E), Honda

…

39. (DNF) Noah Ludwig (D), KTM

40. (DNF) Marcel Stauffer (A), KTM