Roan van de Moosdijk (KTM) siegt vor Längenfelder

Mit einem 3-1-4-Ergebnis gewann der niederländische Kosak-KTM-Pilot Roan van de Moosdijk den 5. Lauf der ADAC MX Masters im Sand von Tensfeld und verkürzte damit seinen Rückstand zu Tabellenführer Max Nagl auf 24 Punkte.

5. Lauf der ADAC MX Masters im Sand von Tensfeld: Unter hochsommerlichen Temperaturen bewies Sarholz-KTM-Pilot Noah Ludwig erneut seine Qualitäten als Blitzstarter. Am Samstag stürzte er in der ersten Kurve. Am Sonntag zog er erneut in beiden Rennen den Holeshot, wobei diesmal andere Piloten hängenblieben: Im ersten Sonntagsrennen erwischte es ausgerechnet Tabellenführer Max Nagl (Triumph) an jener Stelle, die zuvor Ludwig zum Verhängnis geworden war. Auch Roan van de Moosdijk (KTM) blieb an Nagls Bike hängen und beschädigte sich dabei die Hinterradbremse, sodass er das Rennen allein mit der Vorderradbremse bestreiten musste.

Bielstein-Sieger Marcel Stauffer (KTM), der am Samstag gestürzt war und dessen Stiefel sich bei dem Crash mit einem Motorrad verkeilt hatte, konnte am Sonntag nicht zu den Rennen antreten.

Der überlegene Samstagssieger Hakon Fredriksen (Yamaha) startete zwar am Sonntag nicht gut, aber er hielt sich nicht lange im hinteren Mittelfeld auf. Von Platz 17 aus überholte er im zweiten Lauf das halbe Feld binnen weniger Runden und war erneut der mit Abstand schnellste Fahrer auf der Strecke. In Runde 7 ging der Norweger an Roan van de Moosdijk vorbei in Führung, doch er stürzte kurze Zeit später und musste das Rennen aufgeben. Damit übernahm van de Moosdijk wieder die Führung und gewann den zweiten Lauf trotz defekter Hinterradbremse mit einem Vorsprung von 4,7 Sekunden vor dem beeindruckend starken Gaststarter Simon Längenfelder (Red Bull KTM).

Längenfelder, der in Tensfeld mit seinem leistungsmäßig unterlegenen 250er Motorrad antrat, hatte natürlich am Start gegen die 450er keine Chance, aber er brillierte erneut durch Konstanz und seine überlegene Kondition. Er nutzte immer wieder die Außenlinien, um seine Kontrahenten mit viel Schwung und beeindruckendem Kurvenspeed zu überholen. Mit einem 5-2-2-Ergebnis stand er bei seinem ersten ADAC MX Masters-Auftritt auf dem zweiten Podiumsplatz.

Tabellenführer und Titelverteidiger Max Nagl (Triumph) musste nach seinem Crash im zweiten Lauf das gesamte Feld von hinten aufrollen und erreichte das Ziel immerhin noch auf Platz 10.

Die Führung im dritten Lauf übernahm dann direkt wieder Hakon Fredriksen, der Holeshot-König Noah Ludwig noch in der ersten Runde auf den Außenlinien mit hohem Kurvenspeed überholen konnte. Der Rest war danach reine Formsache: Fredriksen gewann den dritten Lauf mit einem Vorsprung von 20,2 Sekunden vor dem erneut konstant und stark fahrenden Längenfelder und Maximilian Spies, der in Tensfeld noch mit den Folgen seines heftigen Crashs haderte. Fredriksen verpasste trotz seines Nullers im zweiten Lauf nur ganz knapp das Podium und musste sich mit nur einem Pünktchen Rückstand auf Talviku auf Platz 3 mit dem undankbaren vierten Platz zufriedengeben.

Max Nagl erwischte im dritten Lauf keinen guten Start und musste sich erneut von Platz 19 aus nach vorne kämpfen. Nach seiner Aufholjagd im zweiten Lauf ging das allerdings bei Temperaturen jenseits der 30 Grad selbst bei ihm an die physischen Grenzen. Max kämpfte sich bis auf Platz 9 nach vorne und war nach dem Rennen so erschöpft, dass er nicht einmal mehr zum Podium erschien, um das Red Plate des Tabellenführers entgegenzunehmen.

Mit einem 3-1-4-Ergebnis wurde Roan van de Moosdijk Tagessieger von Tensfeld. Vor genau einer Woche überstand der Niederländer noch einen brutalen Abflug in Bielstein. «Ich habe die ganze Woche flach gelegen», erklärte der Kosak-Pilot auf dem Podium. «Ich wusste nicht einmal, ob ich hier überhaupt starten kann, denn ich hatte eine leichte Gehirnerschütterung und massive Kopfschmerzen. Deshalb freut mich dieser Sieg heute besonders.»

Mit seinem Sieg in Tensfeld konnte Roan van de Moosdijk seinen Rückstand in der Meisterschaftstabelle nach 5 von 8 Events von 42 auf 24 Punkte zu Tabellenführer Max Nagl verkürzen.

Der 6. Lauf der ADAC MX Masters findet am 9. -10. August in Gaildorf statt.

Ergebnis ADAC MX Masters Tensfeld:



1. Roan van de Moosdijk (NL), KTM, 3-1-4

2. Simon Längenfelder (D), KTM, 5-2-2

3. Jörgen Matthias Talviku (EST), Yamaha, 6-3-5

4. Hakon Fredriksen (N), Yamaha, 1-35 (DNF)-1

5. Maximilian Spies (D), KTM, 4-9-3

6. Max Nagl (D), Triumph, 2-10-9

7. Cornelius Toendel (N), Honda, 8-8-6

8. Gert Krestinov (EST), Honda, 11-4-10

9. Jordi Tixier (F), Honda, 9-7-11

10. Victor Alonso (E), Honda, 10-5-14

…

14. Noah Ludwig (D), KTM, 39-12-7

...

DNF/DNS: Marcel Stauffer (A), KTM, 40 (DNF)-DNS-DNS

Tabellenstand nach Runde 5 von 8:



1. Max Nagl (D), Triumph, 294 Punkte

2. Roan van de Moosdijk (NL), KTM, 270, (-24)

3. Maximilian Spies (D), KTM, 247, (-47)

4. Jörgen Matthias Talviku (EST), Yamaha, 234, (-60)

5. Noah Ludwig (D), KTM, 203, (-91)

6. Marcel Stauffer (A), KTM, 149, (-145)

7. Jere Haavisto (F), KTM, 144, (-150)

8. Nico Koch (D), KTM, 127, (-167)

9. Emil Weckman (FIN), Yamaha, 118, (-176)

10. Jakub Teresak (CZ), Honda, 115, (-179)