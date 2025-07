Quentin Marc Prugnieres und WZ Racing trennen sich

Nach nur einer halben Saison trennt sich das deutsche WZ Racing KTM-Team mit sofortiger Wirkung vom Franzosen Quentin-Marc Prugnieres, der den ADAC Youngster Cup 2025 lange Zeit anführte.

Bis zum Rennen in Tensfeld war Quentin Marc Prugnieres der Führende des ADAC MX Youngster Cups. Ein Nuller im ersten Rennen kostete dem französischen MX2-WM-Piloten die Tabellenführung. Am heutigen Dienstag gab das WZ Racing Team die Trennung vom Franzosen bekannt. Prugnieres möchte offenbar in die 450er Klasse wechseln.

Im Fahrerlager wird spekuliert, dass er im französischen Satelliten-Team SR Motoblouz Honda andocken konnte. Dort kümmert sich sein Landsmann und frühere Weltmeister Yves Demaria um die Weiterentwicklung junger Talente.

Für das Team SR Motoblouz Honda starten in diesem Jahr Alberto Forato und Kevin Horgmo. Horgmo kugelte sich zuletzt den Daumen aus und kämpfte in Finnland gegen die Schmerzen.

Prugnieres fuhr 2024 noch für das Team F&H Kawasaki, das Ende letzten Jahres seine Tore geschlossen hat. Im deutschen WZ-Racing-Team war er auf Kurs, den ADAC MX Youngster Cup zu gewinnen. In der MX2-WM rangiert der Franzose nach 13 von 20 WM-Läufen auf Platz 15.