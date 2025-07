Tensfeld: Max Nagl (Triumph) startete mit Handicap

Trotz gesundheitlicher Probleme konnte Max Nagl (Triumph) beim 5. Lauf der ADAC MX Masters im Tiefsand von Tensfeld das Red Plate des Tabellenführers verteidigen. Am Sonntag musste er zweimal das Feld aufrollen.

Wie erst jetzt bekannt wurde, war Tabellenführer Max Nagl (Triumph) beim 5. Meisterschaftslauf des ADAC MX Masters in Tensfeld nicht im Vollbesitz seiner Kräfte, da er am vergangenen Wochenende von gesundheitlichen Problemen geplagt wurde. Schon nach dem dritten Lauf am Sonntag fiel auf, dass der Weilheimer nicht auf dem Podium erschien, um das Red Plate feierlich überreicht zu bekommen. Das war außergewöhnlich, denn Nagls besondere Stärke ist seine Kondition. Auch wenn Tensfeld speziell bei den sommerlichen Temperaturen des letzten Wochenendes zu den anspruchsvolleren Strecken zählt: Dass Max sich auf dem Podium entschuldigen ließ, war sehr ungewöhnlich.

Erst jetzt wurden Details bekannt: Am Freitag vor dem Rennen ging es mit seinen Problemen los. Max fühlte sich krank und schwach. Platz 2 am Samstag war dann mehr als nur Schadensbegrenzung. Es folgte der Sturz in der Startkurve im ersten Sonntagsrennen und eine Aufholjagd vom äußersten Ende des Feldes, die ihm immerhin noch Platz 10 einbrachte. Ein verpatzter Start im dritten Rennen zwang ihn erneut zur Mobilisierung seiner letzten Kräfte: Von Platz 19 aus fuhr er im Rennen auf den 9. Platz nach vorne, was mehr als reine Schadensbegrenzung war.

«Das war eines der härteren Wochenenden», meinte Max nach dem Rennen. «Gerade in solchen Momenten ist es aber wichtig, ruhig zu bleiben und das Beste aus der Situation zu machen. Ich habe in jedem Lauf alles gegeben, um möglichst viele Punkte mitzunehmen, und das ist gelungen. Jetzt heißt es, nach vorne zu schauen und in Gaildorf wieder voll anzugreifen.»

Mit einem 2-10-9-Ergebnis beendete Nagl den Tag auf Platz 6 der Gesamtwertung. In der Tabelle schmolz sein Vorsprung gegenüber Tensfeld-Sieger Roan van de Moosdijk von 42 auf 24 Punkte. Damit bleibt die Meisterschaft weiterhin spannend.

Der 6. Meisterschaftslauf findet am Wochenende des 9.-10. August auf der früheren WM-Strecke in Gaildorf statt. Bis dahin will Max in jedem Falle wieder fit sein und angreifen.

Ergebnis ADAC MX Masters Tensfeld:



1. Roan van de Moosdijk (NL), KTM, 3-1-4

2. Simon Längenfelder (D), KTM, 5-2-2

3. Jörgen Matthias Talviku (EST), Yamaha, 6-3-5

4. Hakon Fredriksen (N), Yamaha, 1-35 (DNF)-1

5. Maximilian Spies (D), KTM, 4-9-3

6. Max Nagl (D), Triumph, 2-10-9

7. Cornelius Toendel (N), Honda, 8-8-6

8. Gert Krestinov (EST), Honda, 11-4-10

9. Jordi Tixier (F), Honda, 9-7-11

10. Victor Alonso (E), Honda, 10-5-14

Tabellenstand nach Runde 5 von 8:



1. Max Nagl (D), Triumph, 294 Punkte

2. Roan van de Moosdijk (NL), KTM, 270, (-24)

3. Maximilian Spies (D), KTM, 247, (-47)

4. Jörgen Matthias Talviku (EST), Yamaha, 234, (-60)

5. Noah Ludwig (D), KTM, 203, (-91)

6. Marcel Stauffer (A), KTM, 149, (-145)

7. Jere Haavisto (F), KTM, 144, (-150)

8. Nico Koch (D), KTM, 127, (-167)

9. Emil Weckman (FIN), Yamaha, 118, (-176)

10. Jakub Teresak (CZ), Honda, 115, (-179)