Cato Nickel für 2026 von KMP Honda engagiert

Von Thoralf Abgarjan
Cato Nickel startet künftig für das Team KMP Honda
© Honda

Cato Nickel startet künftig für das Team KMP Honda

Der 20-jährige WM-Pilot aus Norddeutschland wechselt vom Team Cat Moto Bauerschmidt zu KMP Honda und bereitet sich auf die ADAC MX Masters-Serie und die Teilnahme an ausgewählten MXGP-WM-Läufen vor.
Cato Nickel startete in der vergangenen Saison für das Team Cat Moto Bauerschmidt. In der Saison 2025 nahm er an einigen MXGP-WM-Läufen teil und beendete die Saison mit 6 Punkten auf Platz 41.

Der 20 Jährige wechselt nun in das deutsche KMP Honda Team. Sein Schwerpunkt wird auch künftig auf der ADAC MX Masters Serie liegen. Außerdem ist die Teilnahme an ausgewählten WM-Läufen geplant.

«Ich bin froh, bei KMP unterschrieben zu haben», erklärte Cato in seinem Statement. «Es ist ein großes und gleichzeitig auch familiäres Team mit viel Erfahrung. Die Honda ist sehr einfach zu fahren und hat viel Power. Deshalb freue ich mich auf die Rennen der kommenden Saison.»

«Cato Nickel ist ein junger und talentierter deutscher Fahrer», heißt es in der Mitteilung des Teams. «Wir freuen uns auf die gemeinsame Reise! Willkommen im Team.»

