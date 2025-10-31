Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Kalender der ADAC MX Masters 2026 veröffentlicht

Von Thoralf Abgarjan
Max Nagl ist einer der Favoriten der ADAC MX Masters
© ADAC

Max Nagl ist einer der Favoriten der ADAC MX Masters

Die ADAC MX Masters gehen 2026 in ihre 22. Saison. Im kommenden Jahr beginnt die Saison im April im Sand von Grevenbroich und endet am 27. September in Drehna und es wird wieder eine Veranstaltung in Frankreich geben.
Die Serie der ADAC MX Masters hat sich nach der WM als die führende europäische Meisterschaft etabliert. 2026 geht sie in die 22. Saison. Auch im kommenden Jahr werden 8 Veranstaltungen ausgetragen.

Der Auftakt wird am Osterwochenende (04.-05. April) wie gewohnt im tiefen Sand stattfinden. Diesmal allerdings nicht in Drehna, sondern in Grevenbroich. In Drehna wird am 26.-27. September das Saisonfinale ausgetragen.

Nach der erfolgreichen Premiere 2025 kehren die ADAC MX Masters am 16.-17. Mai nach Bitche in Frankreich zurück.

Auch 2026 werden die Fans jedes Rennen über den kostenlosen Livestream auf adac.de/mx-masters am Bildschirm verfolgen können.

Kalender ADAC MX Masters 2026 (Stand: 30.10. 2025)
04. - 05.04.2026 - Grevenbroich
25. - 26.04.2026 - Dreetz
16. - 17.05.2026 - Bitche (F) (ohne Junior Cup 85)
13. - 14.06.2026 - Tensfeld (ohne Junior Cup 125)
04. - 05.07.2026 - Bielstein (ohne J-Cup 85 und 125, mit DMX)
08. - 09.08.2026 - Gaildorf
29. - 30.08.2026 - Vellahn
26. - 27.09.2026 - Fürstlich Drehna

