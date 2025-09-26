Noah Ludwig verlängert bei Sarholz KTM

Das deutsche Sarholz KTM-Team gab die Vertragsverlängerung von Noah Ludwig bekannt. Der Ascherslebender soll auch im kommenden Jahr die ADAC MX Masters und ausgewählte WM-Läufe bestreiten.

Das KTM Sarholz Racing Team wird in der Saison 2026 weiterhin auf den talentierten deutschen Fahrer Noah Ludwig setzen. Das 21-jährige Talent aus Aschersleben hat sein Engagement für das im Westerwald ansässige KTM-Sarholz-Team verlängert.

Ludwig, der als einer der aussichtsreichsten Motocross-Hoffnungen Deutschlands gilt, wird wie in den vergangenen Jahren wieder bei den ADAC MX Masters sowie bei ausgewählten Runden der Motocross-Weltmeisterschaft antreten.

«Noah hat sich kontinuierlich mit uns weiterentwickelt und bewiesen, dass er das Potenzial für Top-Ergebnisse hat», erklärte Teamchef Andre Sarholz. «Im kommenden Jahr wollen wir bei den ADAC MX Masters konsequenter an der Spitze kämpfen und sehen, wie er die nächsten Schritte in der WM geht.»

«Ich fühle mich im KTM Sarholz Racing-Team wie zu Hause», freut sich auch Noah über die Verlängerung. «Gemeinsam wollen wir nächstes Jahr noch mehr erreichen. Die Zusammenarbeit funktioniert wirklich gut und ich freue mich, weiterhin Teil des Teams zu sein.»

Noah Ludwig beendete die Saison 2025 auf dem 5. Platz der Gesamtwertung. In der MXGP-WM sammelte er dieses Jahr 22 Punkte.