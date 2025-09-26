Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: Vier Hersteller in Motegi in den Top-4

Noah Ludwig verlängert bei Sarholz KTM

Von Thoralf Abgarjan
Noah Ludwig im Talkessel 2025
© Thoralf Abgarjan

Noah Ludwig im Talkessel 2025

Das deutsche Sarholz KTM-Team gab die Vertragsverlängerung von Noah Ludwig bekannt. Der Ascherslebender soll auch im kommenden Jahr die ADAC MX Masters und ausgewählte WM-Läufe bestreiten.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Das KTM Sarholz Racing Team wird in der Saison 2026 weiterhin auf den talentierten deutschen Fahrer Noah Ludwig setzen. Das 21-jährige Talent aus Aschersleben hat sein Engagement für das im Westerwald ansässige KTM-Sarholz-Team verlängert.

Ludwig, der als einer der aussichtsreichsten Motocross-Hoffnungen Deutschlands gilt, wird wie in den vergangenen Jahren wieder bei den ADAC MX Masters sowie bei ausgewählten Runden der Motocross-Weltmeisterschaft antreten.

«Noah hat sich kontinuierlich mit uns weiterentwickelt und bewiesen, dass er das Potenzial für Top-Ergebnisse hat», erklärte Teamchef Andre Sarholz. «Im kommenden Jahr wollen wir bei den ADAC MX Masters konsequenter an der Spitze kämpfen und sehen, wie er die nächsten Schritte in der WM geht.»

«Ich fühle mich im KTM Sarholz Racing-Team wie zu Hause», freut sich auch Noah über die Verlängerung. «Gemeinsam wollen wir nächstes Jahr noch mehr erreichen. Die Zusammenarbeit funktioniert wirklich gut und ich freue mich, weiterhin Teil des Teams zu sein.»

Noah Ludwig beendete die Saison 2025 auf dem 5. Platz der Gesamtwertung. In der MXGP-WM sammelte er dieses Jahr 22 Punkte.

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Hall of Fame: Wie man zur «MotoGP-Legende» wird

Von Adam Wheeler
Beim MotoGP-«Iconic»-Event wurden 17 Motorradrennfahrer in die Hall of Fame aufgenommen. Objektive Kriterien entscheiden darüber, wer in die begehrte Ruhmeshalle aufgenommen wird. Wer auf der Strecke blieb.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Fr. 26.09., 11:45, Motorvision TV
    FastZone 2024
  • Fr. 26.09., 12:15, Motorvision TV
    Motocross: FIM-Weltmeisterschaft
  • Fr. 26.09., 13:45, Motorvision TV
    Dream Cars
  • Fr. 26.09., 15:15, Motorvision TV
    Australian Drag Racing Championship
  • Fr. 26.09., 16:00, Eurosport 2
    Motorradsport: 24-Stunden-Rennen Bol d'Or
  • Fr. 26.09., 16:00, Motorvision TV
    Top Speed Classic
  • Fr. 26.09., 16:25, Motorvision TV
    Tour European Rally Historic
  • Fr. 26.09., 16:55, Motorvision TV
    Top Speed Classic
  • Fr. 26.09., 17:20, Motorvision TV
    Classic Ride
  • Fr. 26.09., 18:20, Motorvision TV
    Classic Races
» zum TV-Programm
6.96 13091925 C2609054513 | 5