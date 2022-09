MXoN, Finale 2: Team USA weiter auf Kurs

Auch im zweiten Finale des Motocross der Nationen in RedBud lieferte Team USA auf den Rängen 2 und 4 eine fabelhafte Mannschaftsleistung ab und befinden sich auf Meisterschaftskurs. Deutschland rangiert weiter auf P7.

Der italienische OPEN-Starter Mattia Guadagnini (GASGAS) gewann den Holeshot zum zweiten Finale beim Motocross der Nationen in RedBud (USA) und führte das Rennen mehrere Runden lang an. Chase Sexton (USA/Honda) befand sich von Anfang an in der Verfolgerposition und setzte sich schon in der Anfangsphase des Rennens an die Spitze. Guadagnini konnte aber kontern und übernahm seinerseits wieder die Spitze. Zwischenzeitlich brachte sich der gut aufgelegte Jett Lawrence (Australien/Honda) in Stellung und quetschte sich mit einem gewagten Manöver an seinem amerikanischen HRC-Teamkollegen Sexton vorbei. Wenig später kassierte er Guadagnini an jener Bergaufpassage, an der zuvor auch Sexton vorbeigegangen war. Sexton kontrollierte danach das Rennen von der Spitze und gewann mit einem Vorsprung von 14,2 Sekunden. Zur Erinnerung: Das MXoN 2022 ist der erste Einsatz von Jett Lawrence auf der 450er!

Die beiden australischen Brüder, Jett und Hunter, rangierten nach dem Start sogar beide in der Spitzengruppe, doch Hunter stürzte mehrfach und musste sich am Ende mit P10 zufrieden geben.

Schon nach dem Start krachte es gewaltig in der ersten Kurve, nachdem der Brite Tommy Searle von hinten touchiert wurde, stürzte und eine Karambolage mehrerer Fahrer auslöste. Frankreichs Speerspitze Dylan Ferrandis (Yamaha) fuhr mit einer fulminanten Aufholjagd vom Ende des Feldes bis auf Rang 6 nach vorne. In der letzten Runde kollidierte er noch mit Ruben Fernandez (Spanien/Honda) und stürzte erneut. Damit blieb Frankreich vor dem entscheidenden dritten Lauf im Rennen.

US-MX2-Starter Justin Cooper (Yamaha) wurde auf P4 bester MX2-Starter. Team USA führt vor dem letzten Rennen vor Australien und Frankreich. Zwischen diesen 3 Mannschaften wird die Entscheidung fallen.

Erneut lieferte das DMSB-Team eine gute Leistung ab. MX2-Pilot Simon Längenfelder (GASGAS) kämpfte sich nach mäßigem Start auf P11 nach vorne und OPEN-Starter Tom Koch (KTM) kam auf Rang 16 ins Ziel. Damit rangiert Team Deutschland weiterhin auf P7.

Die Schweizer hatten erneut Pech: Mit den Platzierungen 28 und 31 haben sie keine Chance mehr auf ein Top-Ergebnis.

MXoN Finale 2, OPEN & MX2:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda

2. Chase Sexton (USA), Honda

3. Mattia Guadagnini (I), GASGAS

4. Justin Cooper (USA), Yamaha

5. Ruben Fernandez (E), Honda

6. Dylan Ferrandis (F), Yamaha

7. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

8. Harri Kullas (EST), Yamaha

9. Marvin Musquin (F), KTM

10. Hunter Lawrence (AUS), Honda

11. Simon Längenfelder (D), GASGAS

12. Hardy Munoz (CHL), Husqvarna

13. Jeremy van Horebeek (B), Beta

14. Liam Everts (B), KTM

15. Andrea Adamo (I), GASGAS

16. Tom Koch (D), KTM

17. Tommy Searle (GB), Honda

18. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

19. Albin Gerhardsson (S), Husqvarna

20. Joshua Varize (GUM), KTM

…

27. Guillem Farres (E), Yamaha

28. Valentin Guillod (CH), Yamaha

29. Tyler Medaglia (CAN), GASGAS

30. Max Anstie (GB), Honda

31. Kevin Brumann (CH), Yamaha

Nationenwertung nach Lauf 2 von 3:

1. USA, 16

2. Australien, 24

3. Frankreich, 32

4. Italien, 40

5. Belgien, 41

6. Niederlande, 48

7. Deutschland, 55

8. Spanien, 63

9. Schweden, 88

10. Lettland, 88

11. Chile, 97

12. Schweiz, 99

13. Norwegen, 99

14. Großbritannien, 100