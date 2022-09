MXoN Qualifikation: Team USA knapp vor Frankreich

Mit den Teams USA, Frankreich und Australien setzten sich bei den Qualifikationsrennen zum Motocross der Nationen in RedBud (USA) die Favoriten durch. Team Schweiz qualifizierte sich auf P8, Deutschland auf Rang 9.

Team USA geht am Sonntag als Favorit in die Wertungsläufe zum Motocross der Nationen in RedBud (USA). Den stärksten Eindruck hinterließ MX2-Starter Justin Cooper (Yamaha), der das zweite Rennen souverän mit einem Vorsprung von 18 Sekunden vor dem Australier Hunter Lawrence (Honda) gewann.

Die große Überraschung war der Belgier Jago Geerts, der das MXGP-Qualifikationsrennen mit einer überzeugenden Leistung gewann. Für den Belgier war es sein erstes Rennen in der 450er Klasse, bei dem er Eli Tomac (Yamaha/USA) und Jeremy Seewer (Yamaha/Schweiz) auf Distanz halten konnte. Die akribische Vorbereitung des Belgiers in den USA hat sich also offenkundig bezahlt gemacht. Auch für den Australier Jett Lawrence war das Rennen der OPEN-Kategorie sein erster 450er-Einsatz. Dieser war gut, aber bei weitem nicht so souverän wie der Auftritt von Geerts.

Im Qualifikationsrennen der MXGP führte zunächst Jeremy Seewer (Yamaha), doch ein harmloser Ausrutscher kostete ihm die Spitzenposition. Geerts zog vorbei und kontrollierte danach das Rennen von der Spitze. US-Champion Tomac startete im Bereich der Top-10 und musste sich erst nach vorn kämpfen. Der Franzose Maxime Renaux (Yamaha) steuerte mit Rang 7 das Streichergebnis der Franzosen bei.

Das MX2-Qualifikationsrennen wurde zur klaren Angelegenheit von Justin Cooper. Der Spanier Guillem Farres, der übrigens wieder mit der Star Racing Yamaha unterwegs ist, zog den Holeshot und zeigte danach weiterhin guten Speed, auch wenn er Hunter Lawrence (Honda/Australien) und Marvin Musquin (KTM/Frankreich) passieren lassen musste. Spanien ist auf Rang 4 im Business und es spricht Bände, dass ausgerechnet der 5. Platz von MXGP-Starter Jorge Prado Spaniens Streichresultat wurde. Die Spanier sind heiß und voll motiviert.

Auch wenn die Niederländer heute wenig Glück hatten, hinterließen sie insgesamt einen guten Eindruck. MX2-Starter Kay de Wolf (Husqvarna) stürzte in der letzten Runde auf P5 liegend und fiel auf Rang 19 zurück. Calvin Vlaanderen (Yamaha) leistete im Rennen der OPEN-Klasse Führungsarbeit und beendete das Rennen auf Rang 5.

Team Schweiz hatte heute etwas Pech: Der Sturz von Jeremy Seewer im ersten Rennen stellte noch kein so großes Problem dar. Seewer lieferte sich am Ende des Rennens ein packendes Duell gegen Eli Tomac um Platz 2. Seewer wurde im MXGP-Rennen Dritter. Valentin Guillod musste aber das MX2 Rennen in der ersten Runde beenden und wurde schließlich nur auf P31 gewertet. Damit lag die gesamte Verantwortung für die Qualifikation von Team Schweiz auf den Schultern von Kevin Brumann, der seiner Aufgabe auf P11 aber mehr als gerecht wurde. Die Schweizer qualifizierten sich schließlich auf Rang 8.

Einen Vorgeschmack auf die Finalrennen gab das Rennen der OPEN-Klasse. Calvin Vlaanderen zog den Holeshot, aber der Amerikaner Chase Sexton (Honda) ging in Runde 2 am Niederländer vorbei in Führung. In seinem Schlepptau befand sich der Franzose Dylan Ferrandis (Yamaha), der sich angriffslustig und motiviert zeigte. Als der Franzose am Hinterrad von Sexton war, unterlief ihm ein kleiner Fehler, der aber drastische Folgen hätte haben können. Ferrandis blieb in einer Rechtskurve mit dem linken Bein am Anlieger hängen und kam mit seinem Bein zwischen Hinterrad und Schwinge. Der Franzose musste anhalten und das Rad rückwärts drehen, um sein eingeklemmtes linkes Bein zu befreien. Zum Glück hatte er sich dabei nicht verletzt und konnte danach eine wieder hohe Pace fahren. Sexton sah wie der sichere Sieger aus, doch in der letzten Runde ging er zu Boden, so dass Ferrandis den Sieg erbte.

Das deutsche Team zeigte mit den Rängen 12 von Max Nagl (Husqvarna) in der MXGP-Klasse, Rang 6 von Simon Längenfelder (GASGAS) in der MX2 und P13 von Tom Koch (KTM) in der OPEN-Klasse eine kompakte Mannschaftsleistung. Team Deutschland qualifizierte sich in der Nationenwertung auf Rang 9 und sicherte sich damit gute Startplätze für die Wertungsläufe.

Team USA hinterließ heute klar die stärkste Mannschaftsleistung, aber der Fehler von Sexton zeigte auch, wie stark die US-Boys unter Druck stehen. Sie haben eine schwere Mission vor sich. Die Franzosen, Australier und Spanier wirkten in den Qualifikationsrennen äußerst motiviert und mit dem heutigen Sieg von Jago Geerts, hat sich auch Team Belgien wieder ins Gespräch gebracht. Team Italien blieb heute mit Antonio Cairoli auf Rang 9 im MXGP-Rennen zwar etwas blass, aber auch hier werden am Renntag die Karten neu gemischt.

Team Japan muss am Sonntag im B-Finale starten, nachdem MX2-Starter Jo Shimoda (Kawasaki) mehrfach stürzte und das MX2-Rennen auf P12 beendete.

Ergebnis Qualifikation MXoN RedBud:

1. USA, 3

2. Frankreich, 4

3. Australien, 5

4. Spanien, 8

5. Belgien, 8

6. Niederlande, 11

7. Italien, 13

8. Schweiz, 14

9. Deutschland, 18

10. Großbritannien, 18

11. Schweden, 20

12. Norwegen, 20

13. Estland, 21

14. Guam, 24

15. Chile, 25

16. Canada, 26

17. Finnland, 26

18. Lettland, 29

19. Südafrika, 32

Transfer ins B-Finale:

20. Venezuela, 32

21. Irland, 33

22. Japan, 36

23. Neuseeland, 38

24. Litauen, 41

25. Mexiko, 42

26. FIM LATAM, 43

27. Brasilien, 46

28. Ecuador, 49

29. Island, 51

30. Honduras, 52

31. Marokko, 52

32. FIM Europe, 53



Nicht qualifiziert:

33. Israel, 54

34. Philippinen, 57