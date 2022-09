Offiziell: Triumph ab 2024 in der Motocross-WM

Triumph weitet seine Motorsport-Aktivitäten aus. 2024 erfolgt die Teilnahme an der MX2-WM, für 2025 ist das Engagement in der MXGP-Klasse geplant.

Sensation ist es mit Sicherheit keine mehr, denn vom Motocross-Einstieg von Triumph wurde im MX-Fahrerlager bereits seit mehr als einem Jahr geredet, Ricky Carmichael als Testimonial wurde auch schon 2021 vorgestellt. Jetzt steht fest: Die britische Motorrad-Traditionsmarke Triumph wird 2024 in die Motocross-WM der Klasse MX2 (250 ccm) einsteigen, hat die Pläne dafür vorgestellt und MX-Ikone Ricky Carmichael als Markenbotschafter präsentiert.

Triumph zählt zu den prestigeträchtigsten Motorrad-Marken in Europa. Die Briten sind im Rennsport in den vergangenen Jahren vor allem in der Supersport-WM aktiv und als Motorenlieferant für die Moto2-WM – hier kommt der 765-ccm-Dreizylinder-Motor zum Einsatz.

Nun kommt ein weiteres Betätigungsfeld hinzu: Triumph wird auch in die Motocross-Szene eintauchen und dort als Werksteam auftreten. Die Briten werden in der Motocross-WM 2024 in den Klasse MX2 mit einem neuen 250-ccm-Viertakt-Bike am Start sein. Ein Jahr später ist dann auch der Einstieg in die MXGP-Klasse geplant.

Triumph hat alle Rennaktivitäten nun auch eigens unter der neuen Flagge von «Triumph Racing» vereint. Hauptsitz ist bei Triumph in Hinckley in Großbritannien, wo auch die R&D-Abteilung beheimatet ist.

Geplant und geleitet wird der Motocross-Auftritt von der Struktur rund um den namhaften Franzosen Thierry Chizat-Suzzoni, der zuletzt den MXGP-Einsatz für Kawasaki geleitet hat. Als Teammanager wird Vincent Bereni tätig sein. Das Duo ist in der Motocross-WM für mehr als 80 Siege verantwortlich. Die neue Triumph-Motocross-Truppe wird in der Nähe von Eindhoven in den Niederlanden stationiert sein.

Infront Moto Racing-CEO David Luongo, er ist Chef des Motocross-WM-Promoters, stellte das Projekt in Amerika beim Motocross der Nationen vor. Er sieht den Triumph-Einstieg als eine der wichtigsten Neuigkeiten der vergangenen Jahre für seine Rennserie. Derzeit laufen Tests der Triumph-Motocross- und Enduro-Motorräder. Spezifikationen und Leistungsdaten sollen demnächst bekanntgegeben werden.