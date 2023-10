MXoN: Team Frankreich auf Pole, Deutschland P4

Mit Siegen in den Kategorien OPEN und MX2 startet Team Frankreich von der Pole-Position in die Wertungsläufe zum Motocross der Nationen in Ernée vor Spanien, Australien, Deutschland, Schweiz und USA.

Mit einem souveränen Start-Ziel Sieg gewann der französische Lokalmatador Maxime Renaux (Yamaha) das Qualifikationsrennen zur 76. Ausgabe des Motocross der Nationen in Ernée in der OPEN-Kategorie.

Bereits in der Anfangsphase des Rennens stürzte der Niederländer Glenn Coldenhoff (Yamaha) und musste aufgeben. Über den Gesundheitszustand von Coldenhoff liegen derzeit noch keine Informationen vor. Der Australier Dean Ferris rangierte in diesem Rennen zunächst in der Spitzengruppe, doch auch er stürzte und musste das Rennen an der Box beenden. Der Australier blieb zum Glück unverletzt, so dass das starke australische Team am Sonntag komplett antreten kann.

Ruben Fernandez (Honda) startete auf P3 und überholte Harri Kullas. Der Spanier versuchte, Leader Renaux zu folgen, doch er rutschte aus und ging zu Boden. Trotzdem konnte er auf Rang 2 weiterfahren und diese Platzierung auch über die Ziellinie bringen. Liam Everts startete mit der 350er KTM im Bereich der Top-7 und fuhr bei seinem ersten Rennen in der großen Hubraumklasse auf Rang 3 nach vorne.

Valentin Guillod (Honda) aus dem schweizerischen Team zeigte eine starke Leistung und überquerte die Ziellinie auf Rang 6, womit sich das schweizerische Team mit 9 Punkten auf P5 für die Wertungsläufe am Sonntag qualifizieren konnte.

Der deutsche OPEN-Starter Tom Koch (Kosak KTM) erwischte in diesem Rennen zwar keinen guten Start und kam nur auf P21 aus der ersten Runde, doch der Thüringer fuhr konstant schnelle Rundenzeiten und erreichte am Ende noch den 8. Platz. Mit den Ergebnissen P4 von Ken Roczen in der MXGP und P2 von Längenfelder im MX2-Rennen qualifizierte sich das DMSB-Team mit 6 Punkten auf Rang 4 für die Finalrennen am Sonntag.

Mit den Siegen von Maxime Renaux im OPEN-Rennen und Tom Vialle im MX2-Rennen startet Team Frankreich morgen von der Pole-Position in die Wertungsläufe vor den Teams aus Spanien und Australien. Es folgen Deutschland auf P4, Schweiz und Team USA auf P6. Team Belgien startet von Rang 7, Niederlande von P9 und Italien von Startplatz 10.

Qualifikation OPEN:

1. Maxime Renaux (F), Yamaha

2. Ruben Fernandez (E), Honda

3. Liam Everts (B), KTM

4. Harri Kullas (EST), Yamaha

5. Christian Craig (USA), Husqvarna

6. Valentin Guillod (CH), Honda

7. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha

8. Tom Koch (D), KTM

9. Fabio Santos (GRA), Yamaha

10. Hamish Harwood (NZL), KTM

…

33. (DNF) Dean Ferris (AUS), Yamaha

...

37. (DNF) Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

Ergebnis Qualifying MXoN Ernee:

1. Frankreich, 2

2. Spanien, 3

3. Australien, 5

4. Deutschland, 6

5. Schweiz, 9

6. USA, 10

7. Belgien, 10

8. Slowenien, 13

9. Niederlande, 15

10. Italien, 17

11. Estland, 18

12. Norwegen, 23

13. Lettland, 24

14. Neuseeland, 24

15. Großbritannien, 27

16. Südafrika, 28

17. Finnland, 30

18. Tschechische Republik, 30

19. Brasilien, 31

20. Chile, 32

21. Slowakei, 34

22. Irland, 34

23. FIM Lateinamerika, 35

24. Guam, 35